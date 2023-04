Decizie de ultimă oră luată de Djokovic: fanii sârbului sunt tot mai îngrijorați

Novak Djokovic are un sezon modest pe zgură până în acest moment, cu două victorii și două înfrângeri.

Eliminat de la Monte Carlo în optimi și de la Banja Luka în sferturi, Novak Djokovic a declarat că nivelul lui este mult sub cel așteptări.

Mai mult, sârbul a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Madrid, o hotărâre care ridică și mai multe semne de întrebare, în special în privința problemelor fizice pe care Nole le-a avut în ultima perioadă.

Djokovic va mai avea o singură șansă (Roma) să pregătească al doilea Grand Slam al anului, cel de la Paris.

Pentru prima dată de la înființarea turneului de la Madrid (2002), nu îi regăsim pe tablou nici pe Nadal, nici pe Djokovic.

For the first time since 2002 – the first edition of the tournament – neither Rafael Nadal nor Novak Djokovic will be competing in the Madrid Masters 1000. 🇪🇸❌ pic.twitter.com/HOArMYcPPa