Novak Djokovic, acuzat că o favorizează pe Simona Halep în cazul de dopaj! Ce jucătoare a ieșit la atac

La puțin timp după ce a aruncat "bomba" pe piață, dezvăluind că a fost depistată pozitiv, Simona Halep a primit suport din partea Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA).

"Ne vom asigura că Simona Halep, și orice alt jucător, va avea parte de o reprezentare completă și dreaptă în timpul procesului. Vom lupta pentru drepturile ei și vom pleda pentru corectitudine și transparență pentru toți jucătorii", a fost mesajul PTPA, o organizație fondată în anul 2019 de Novak Djokovic și de Vasek Pospisil.

Însă reacția acestei asociații nu a fost la fel de promptă atunci când a venit vorba de jucătoare mai puțin faimoase.

Cea mai nemulțumită e britanica tara Moore, fost număr 83 WTA, care era într-o perioadă cea mai bună jucătoare de dublu a englezilor. Aceasta a acuzat faptul că PTPA nu a intervenit și în cazul ei. "Vă mulțumesc că m-ați ajutat și pe mine și pe Barbara Gatica de asemenea", a scris ea, folosind hashtagul sarcasm.

"Tăcerea lor spune totul", a mai declarat britanica despre organizația condusă de Djokovic.

Tara Moore a fost depistată pozitiv în timpul unui turneu din Columbia din aprilie 2022, însă ea și-a susținut tot timpul nevinovăția și la mijloc ar fi fost vorba de un tip de carne pe care ea l-a mâncat acolo.

Tara Moore a avut un mesaj asemănător cu cel transmis de Halep. "Nu am luat niciodată cu bună știință o substanță interzisă în cariera mea. Investighez cum ar fi putut apărea rezultatul pozitiv și aștept cu nerăbdare să demonstrez că sunt un sportiv curat".

