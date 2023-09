Nou record bătut de Novak Djokovic la US Open. Sârbul l-a detronat pe Federer

Novak Djokovici, cap de serie numărul 2, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului.

Djokovici a trecut în sferturi de americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul 9, scor 6-1, 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi 34 de minute.

Novak Djokovic nu a pierdut niciodată un sfert de finală la US Open. Atingând a 47-a semifinală de Grand Slam din carieră (10 la Australian Open, 12 la Roland Garros, 12 la Wimbledon și 13 la US Open), sârbul deține acum recordul absolut la acest capitol, depășindu-l pe Roger Federer, care a ajuns în 46 de semifinale de Grand Slam de-a lungul carierei. În plus, Nole i-a mai "furat" elvețianului un record în Era Open, deoarece a ajuns pentru a șasea oară în semifinalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam (5 pentru Federer).

În semifinale, Djokovici va evolua cu învingătorul meciului Ben Shelton (SUA/locul 47 mondial) - Frances Tiafoe (SUA/favorit 10).

Sîrbul a câştigat titlul la US Open în 2011, 2015 şi 2018.

