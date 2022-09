Novak Djokovici a revenit triumfal pe teren, dar s-a confruntat cu o problemă neașteptată

Novak Djokovici participă la turneul de la Tel Aviv, unde a obținut o victorie clară în primul tur, contra spaniolului Pablo Andujar.

El nu mai jucase din luna iulie, când a câștigat turneul de la Wimbledon, fiind nevoit să absenteze de la US Open, întrucât e nevaccinat.

Sârbul, acum pe locul 7 ATP, a câștigat clar primul set cu 6-0, în numai 25 de minute. În cel de-al doilea însă, a fost nevoie de 25 de minute pentru a se tranșa un game, deoarece Pablo Andujar a salvat cinci mingi de break și a reușit să câștige la a opta șansă pe care a avut-o la dispoziție.

În cele din urmă, Djokovici s-a impus după o oră și 27 de minute cu 6-0, 6-3, iar mai departe îl va întâlni pe canadianul Vasek Pospisil (locul 149 mondial).

