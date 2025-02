Victorie magnifică pentru rusul Bivol, care a luat cele patru centuri de la un ”invincibil”

Boxerul rus Dmitri Bivol a devenit noul campion incontestabil la categoria semigrea, deposedându-l de cele patru centuri cu diamante pe ruso-canadianul Artur Beterbiev, căruia i-a produs prima înfrângere ca profesionist, în noaptea de sâmbătă spre duminică la Riad (Arabia Saudită), informează AFP.

Bivol, în vârstă de 34 de ani, s-a impus la puncte, după ce doi dintre arbitrii luptei l-au declarat învingător (116-112 și 115-112), în timp ce al treilea le-a acordat câte 114 puncte ambilor pugiliști.

El a preluat astfel cele patru centuri, WBA, WBC, WBO și IBF, deținute de adversarul său, învins pentru prima dată în 22 de meciuri profesioniste. Rusul și-a luat totodată revanșa în fața celui care îl învinsese în urmă cu patru luni, tot la Riad.

'Nu am avut atât de multă presiune ca data trecută. Am vrut doar să boxez din prima rundă și până la sfârșitul celei de-a 12-a. Am făcut suficient', a spus Dmitri Bivol, care a dominat din start acest meci.

'Am fost mai bun, am dat mai mult, am fost mai încrezător, mai ușor. Mi-am dorit atât de mult să câștig astăzi', a adăugat rusul, care a obținut a 24-a victorie din cariera sa, pe parcursul căreia a suferit un singur eșec, cel provocat de Beterbiev.

Acesta din urmă, în vârstă de 40 de ani, a devenit în octombrie 2024 primul boxer care a reușit să unifice cele patru centuri mondiale principale la categoria semigrea.

