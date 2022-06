Unul dintre principalii suspecți în uciderea fostului spion rus și critic al Kremlinului, Alexander Litvinenko, a murit sâmbătă, 4 iunie, de Covid-19. Fostul ofițer FSB, Litvinenko, a fost otrăvit cu poloniu la Londra în 2006.

Dmitri Kovtun a fost unul dintre cei doi bărbați despre care autoritățile britanice au otrăvit mortal pe Litvinenko la Londra în 2006, informează BBC.com.

”Domnul Kovtun a murit într-un spital din capitala Rusiei, Moscova”, a informat sâmbătă, 4 iunie, agenția de presă de stat Tass.

Un alt suspect în crimă, Andrei Lugovoi, a scris pe rețelele de socializare că „prietenul său fidel” a murit.

Litvinenko, un fost ofițer KGB care a devenit cetățean britanic și critic deschis al președintelui rus Vladimir Putin, a fost otrăvit cu o substanță radioactivă la un hotel din Londra unde i-a cunoscut pe cei doi bărbați.

S-a îmbolnăvit la scurt timp după întâlnire și a fost internat la spital. Starea lui s-a înrăutățit și a murit câteva săptămâni mai târziu, pe 23 noiembrie.

O anchetă publică din Marea Britanie efectuată 10 ani mai târziu a concluzionat că asasinarea a fost „probabil aprobată” de președintele rus Vladimir Putin. De pe patul de moarte, Litvinenko l-a acuzat pe președintele Putin că a ordonat uciderea lui.

Ads

Rusia a negat întotdeauna orice implicare în crimă.

Cine e Dmitri Kovtun, bărbatul suspectat că i-a dat ceai cu plutoniu lui Alexander Litvinenko

Dmitri Kovtun s-a născut în 1965 și s-a antrenat la academia de comandă sovietică din Moscova înainte de a se alătura unității de protecție a KGB.

El era în Germania de Est când Uniunea Sovietică s-a prăbușit și a fugit împreună cu prima sa soție la Hamburg pentru a cere azil politic.

Kovtun s-a întors ulterior în Rusia, unde ar fi fost recrutat de Lugovoi.

După ce raportul din Regatul Unit a fost publicat, Kovtun a declarat agenției de presă Interfax: „Nu sunt implicat în moartea lui Litvinenko. În ceea ce privește rezultatul anchetei publice care a fost publicată la Londra, nu ar fi putut ajunge la alte concluzii bazate pe pe dovezile falsificate și fabricate”.

Alexander Litvinenko, otrăvit la Londra cu poloniu

Alexander Litvinenko a fost otrăvit la Londra în toamna anului 2006, scrie theins.ru. Poloniul-210 a fost folosit ca otravă. Curtea britanică a concluzionat că otrăvirea lui Litvinenko a fost organizată de Lugovoi și Kovtun. Instanța a mai sugerat că aceștia au acționat sub conducerea FSB și, probabil, cu aprobarea șefului departamentului de atunci, Nikolai Patrushev.

Ads

Kovtun, în cadrul anchetei preliminare, și-a exprimat intenția de a depune mărturie în fața anchetatorilor britanici, dar apoi a abandonat aceste planuri, invocând o interdicție de către autoritățile ruse. În 2017, Kovtun a fost inclus pe lista de sancțiuni de către Trezoreria SUA. Chiar și mai devreme, Regatul Unit i-a impus sancțiuni.

În 1998, ofițerul FSB Alexander Litvinenko, împreună cu un grup de colegi, a luat parte la o conferință de presă. El a anunțat public atunci că a primit un ordin de a-l ucide pe Boris Berezovsky.

După aceea, Litvinenko a fost supus urmăririi penale, iar în 2000 a fugit împreună cu familia în Marea Britanie, unde a primit azil politic.

Litvinenko a scris cartea The Lubyanka Criminal Group și a fost coautor al cărții The FSB Blows Up Russia, care a implicat serviciile secrete în atentatele cu bombă din 1999. Autoritățile ruse i-au acuzat pe teroriștii ceceni de aceste crime.

Ads