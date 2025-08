Dmitri Medvedev, după ce Trump a scurtat termenul limită dat lui Putin: „Se joacă de-a ultimatumul cu Rusia. Este o amenințare și un pas către război”

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și în prezent vicepreședinte al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, cunoscut pentru declarațiile sale agresive la adresa Occidentului, l-a avertizat luni, 28 iulie, pe Donald Trump că ultimatumurile acordate de acesta pentru încheierea conflictului din Ucraina vor fi interpretate ca pași către un război al Moscovei împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat luni că scurtează ultimatumul de 50 de zile pe care i l-a acordat omologului său rus Vladimir Putin în 14 iulie și i-a dat un termen de „10-12 zile” pentru a înceta războiul din Ucraina.

În replică, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru declarațiile sale belicoase, a adoptat un ton amenințător la adresa președintelui american.

„Trump se joacă de-a ultimatumul cu Rusia”, dar „ar trebui să-și amintească două lucruri”, a scris Medvedev pe X. În primul rând, Donald Trump ar trebui să știe că „Rusia nu este nici Israel, nici Iran”, punctează Dmitri Medvedev, înainte de a-l amenința pe președintele american cu un război direct.

„Fiecare nou ultimatum este o amenințare și un pas către război. Nu între Rusia și Ucraina, ci cu propria țară (a lui Trump)”, afirmă fostul președinte rus, înainte de a îndemna, ironic, reluând una dintre poreclele batjocoritoare cu care Donald Trump se referea la predecesorul său Joe Biden, pe care îl acuza de o politică belicoasă. „Nu vă lăsați atrași pe calea lui Sleeping Joe (Joe Adormitul - n.r.)!”

