Dmitri Medvedev, noi declarații amenințătoare la adresa Ucrainei: „Cetățenii noștri și autoritățile ruse se vor întoarce pe pământurile lor ancestrale rusești”

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 12:22
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev FOTO X/Nexta

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat un nou atac la adresa conducerii de la Kiev, pe care a numit-o „clovni sângeroși de la Kiev” (KKK), acuzând-o că a risipit miliarde de dolari din fondurile oferite de Occident.

Într-o postare pe canalul său de Telegram, Medvedev a afirmat: „Cu cât lumea occidentală cheltuiește mai mult pentru a sprijini KKK, cu atât mai terifiant va fi sfârșitul istoriei pentru regimul clovnilor sângeroși de la Kiev. Și cu atât mai mare va fi teritoriul nostru care, în cele din urmă, se va întoarce la Rusia noastră natală”, conform tass.ru.

Oficialul rus a susținut că țările occidentale au alocat „sume extrem de mari” Ucrainei, bani cu care „am fi putut construi o Ucraină nouă, neutră și prosperă. Dar nu a fost menit să fie așa”.

Medvedev a comparat sprijinul occidental pentru Kiev cu acțiunile Statelor Unite în Afganistan, unde, între 2001 și 2021, Washingtonul ar fi cheltuit 2,3 trilioane de dolari doar pentru a „transfera puterea de la talibani la talibani”.

În încheiere, fostul președinte rus a declarat că ajutorul occidental acordat Ucrainei va avea același rezultat ca în Afganistan: „Cetățenii noștri și autoritățile ruse se vor întoarce pe pământurile lor ancestrale rusești”, a scris Medvedev, însoțindu-și mesajul de felicitări cu ocazia Zilei Unității Naționale.

