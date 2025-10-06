Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor. „Niște animale proaste. Simt sfârșitul lor apropiat și agonizant”

Autor: Maria Popa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 13:59
Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor. „Niște animale proaste. Simt sfârșitul lor apropiat și agonizant”
Dmitri Medvedev FOTO: X/Nexta

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, îi numește „animale prost” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, precizând că trebuie să simtă „pericolul războiului”. România a doua țară europeană care s-a trezit cu drone rusești pe teritoriul său, după Polonia.

Dmitri Medvedev a prezentat 5 explicații posibile pentru apariția dronelor într-o postare pe Telegram și, de asemenea, a minimalizat sugestiile potrivit cărora Kremlinul ar fi fost implicat.

În cele 5 explicații, Medvedev menționează provocări din partea ucrainenilor, celule pro-ruse din cadrul UE, testarea intenționată a sistemelor de apărare aeriană, huligani locali și, apoi, Rusia, conform Newsweek.com.

„De fapt, cauzele acestei panici legate de „dronele rusești” pot fi oricare dintre motivele enumerate mai sus sau o combinație a acestora. Nu acesta este punctul principal”, a scris Medvedev pe Telegram.

Tot el adaugă că „principalul lucru este ca europenii înguști la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă și să tremure ca niște animale proaste într-o turmă condusă la abator. Să se murdărească de frică, simțind sfârșitul lor apropiat și agonizant.

Poate că atunci vor înțelege ce înseamnă războiul. Și vor smulge capetele monștrilor lor, precum Merz și Macron, care fac bani și câștigă puncte politice pe seama sângelui...”.

