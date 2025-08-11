Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"

Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei FOTO X/@visegrad24

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autoritățile de la Kiev au mers până la a invita ucigași plătiți din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor.

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanității pentru a lupta pe front”, a declarat Medvedev pe canalul său Telegram.

„Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigași din cartelurile de droguri din Columbia și Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media și serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” și altele”, a subliniat el.

Potrivit lui Medvedev, care a fost președinte al Rusiei în perioada 2008-2012, „compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiți”, dar „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldați slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu și-au găsit odihna veșnică în pământul umed”, a adăugat el.

