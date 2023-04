Medvedev, după ce Polonia a confiscat clădirea unui liceu rusesc din Varșovia: „Nu văd niciun rost în menținerea relațiilor diplomatice”

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat sâmbătă, 29 aprilie, după ce Polonia a confiscat clădirea unui liceu rusesc din Varșovia, situată lângă Ambasada Moscovei.

Medvedev susține că nu mai vede rosul relațiilor diplomatice cu Polonia și susține că mergenarii polonezi din Ucraina ar trebui „exterminați fără milă ca niște șobolani începuți”

„Nu văd niciun rost în menținerea relațiilor diplomatice cu Polonia. Acest stat nu trebuie să existe pentru noi atâta timp cât la putere nu sunt decât rusofobi, iar Ucraina este plină de mercenari polonezi, care ar trebui exterminați fără milă, ca niște șobolani împuțiți”, a afirmat Medvedev sâmbătă, conform Nexta.

