Dmitri Medvedev, mesaj pentru „frații gemeni” Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Îi amenință că ar putea sfârși ca Hitler, pentru că „au uitat lecția”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte Dmitri Medvedev, i-a ironizat într-o postare pe X pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german, Friedrich Merz, numindu-i „frați gemeni”. Acesta le transmite că „au uitat lecția celui de-Al Doilea Război Mondial” și că vor sfârși prin a fi „identificați după dinți”, așa cum a fost în cazul dictatorului nazist Adolf Hitler.

PS: And two pieces of bad news for the fraternal twins: 1. Trump is alive. 2. Russia is advancing. pic.twitter.com/89Y7dLUfQL — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 31, 2025

„Cei doi frați gemeni, Merz și Macron, sunt ciudățenii rare. Unul, însetat de răzbunare. Celălalt, un cocoș, se teme de „prădătorul” de la poartă și îl șantajează pe Trump cu Putin. Au uitat complet lecția celui de-al Doilea Război Mondial. Totuși, lucrurile s-ar putea încheia așa cum s-au terminat în 1945 – și ei vor ajunge să fie identificați după dinți.”, scrie fostul președinte al Federației Ruse, făcând referire în ultima parte la modul în care Adolf Hitler a fost identificat după amprenta dentară, acum câțiva ani.

Cadavrul dictatorului nazist a fost ars după ce acesta și-a luat viața, în 1945. Armata Roșie a recuperat părți ale corpului și le-a dus în Uniunea Sovietică, în mare secret. De aceea au fost toate teoriile conspirației, apărute la începutul Războiului Rece, că Hitler este viu și în exil, undeva în America Latină, unde s-au refugiat și alți lideri naziști. Dar în 2018, o echipă de patologi francezi au putut examina dinții lui Hitler aflați în Arhivele Rusiei și au confirmat că, într-adevăr, sunt ai infamului dictatorului. A fost pentru prima dată când rușii au permis examinarea acelor rămășițe.

În post-scriptumul mesajului postat de Medvedev pe X, acesta spune că are „două vești proaste” pentru Friedrich Merz și Emmanuel Macron.

„1. Trump este în viață

2. Rusia face progrese.”, a scris acesta.

Declarațiile lui Dmitri Medvedev vin în contextul în care Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz încearcă să întărească relațiile dintre cele două state, în contextul războiului din Ucraina și a negocierilor de pace mediate de SUA, care par să bată pasul pe loc.

Totodată, țările europene, în frunte cu Franța, încercă să asigure o pace justă pentru Ucraina, fără concesii teritoriale, în paralel cu dezvoltarea unei strategii de apărare europene.

