Dmitri Medvedev, mesaj pentru „frații gemeni” Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Îi amenință că ar putea sfârși ca Hitler, pentru că „au uitat lecția”

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 31 August 2025, ora 17:23
459 citiri
Dmitri Medvedev, mesaj pentru „frații gemeni” Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Îi amenință că ar putea sfârși ca Hitler, pentru că „au uitat lecția”
Dmitri Medvedev FOTO duma.gov.ru

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte Dmitri Medvedev, i-a ironizat într-o postare pe X pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german, Friedrich Merz, numindu-i „frați gemeni”. Acesta le transmite că „au uitat lecția celui de-Al Doilea Război Mondial” și că vor sfârși prin a fi „identificați după dinți”, așa cum a fost în cazul dictatorului nazist Adolf Hitler.

„Cei doi frați gemeni, Merz și Macron, sunt ciudățenii rare. Unul, însetat de răzbunare. Celălalt, un cocoș, se teme de „prădătorul” de la poartă și îl șantajează pe Trump cu Putin. Au uitat complet lecția celui de-al Doilea Război Mondial. Totuși, lucrurile s-ar putea încheia așa cum s-au terminat în 1945 – și ei vor ajunge să fie identificați după dinți.”, scrie fostul președinte al Federației Ruse, făcând referire în ultima parte la modul în care Adolf Hitler a fost identificat după amprenta dentară, acum câțiva ani.

Cadavrul dictatorului nazist a fost ars după ce acesta și-a luat viața, în 1945. Armata Roșie a recuperat părți ale corpului și le-a dus în Uniunea Sovietică, în mare secret. De aceea au fost toate teoriile conspirației, apărute la începutul Războiului Rece, că Hitler este viu și în exil, undeva în America Latină, unde s-au refugiat și alți lideri naziști. Dar în 2018, o echipă de patologi francezi au putut examina dinții lui Hitler aflați în Arhivele Rusiei și au confirmat că, într-adevăr, sunt ai infamului dictatorului. A fost pentru prima dată când rușii au permis examinarea acelor rămășițe.

În post-scriptumul mesajului postat de Medvedev pe X, acesta spune că are „două vești proaste” pentru Friedrich Merz și Emmanuel Macron.

„1. Trump este în viață

2. Rusia face progrese.”, a scris acesta.

Declarațiile lui Dmitri Medvedev vin în contextul în care Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz încearcă să întărească relațiile dintre cele două state, în contextul războiului din Ucraina și a negocierilor de pace mediate de SUA, care par să bată pasul pe loc.

Totodată, țările europene, în frunte cu Franța, încercă să asigure o pace justă pentru Ucraina, fără concesii teritoriale, în paralel cu dezvoltarea unei strategii de apărare europene.

Ziua Independenței Republicii Moldova sărbătorită cu trei mari puteri: Macron, Merz și Tusk merg în vizită la Chișinău
Ziua Independenței Republicii Moldova sărbătorită cu trei mari puteri: Macron, Merz și Tusk merg în vizită la Chișinău
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk sunt așteptați miercuri, 27 august, în Republica Moldova, care sărbătorește 34...
Ucraina anunță eșecul ofensivei de vară a Rusiei, după ce Moscova a anunțat victorii pe linie. „Un exemplu clar al minciunilor și aroganței Kremlinului. Au pierdut 291.000 de soldați”
Ucraina anunță eșecul ofensivei de vară a Rusiei, după ce Moscova a anunțat victorii pe linie. „Un exemplu clar al minciunilor și aroganței Kremlinului. Au pierdut 291.000 de soldați”
Statul Major al Armatei Ucrainene a prezentat propriul bilanț al ofensivei de vară a Rusiei, după ce instituția omoloagă de la Moscova a prezentat numai victorii și succese. Generalii...
#Dmitri Medvedev, #Emmanuel Macron, #Friedrich Merz, #razboi Rusia Ucraina , #stiri Dmitri Medvedev
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Plan roșu de intervenție activat în Cluj. Un autocar cu 20 de pasageri la bord, implicat într-un accident
  2. Dmitri Medvedev, mesaj pentru „frații gemeni” Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Îi amenință că ar putea sfârși ca Hitler, pentru că „au uitat lecția”
  3. Accident mortal de tren în București. O persoană a fost călcată de unul dintre trenurile metropolitane
  4. Lituania a instalat „dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. „Este vorba despre o măsură de precauție” VIDEO
  5. „România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova”, spune președintele Nicușor Dan. Cum va sprijini țara noastră Chișinăul FOTO
  6. Protest al ecologiștilor în fața Catedralei Sagrada Familia. Manifestanții au stropit cu vopsea roșie fațada monumentului VIDEO
  7. Misterul Lacului Dispărut: un fenomen geologic rar în inima Irlandei de Nord
  8. Trump începe să se întoarcă împotriva persoanelor pe care le-a ales personal. Ce semnale transmite valul de epurări din administrația SUA
  9. Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată
  10. Trafic aglomerat pe sensul Brașov-București. Ruta alternativă recomandată de Poliție