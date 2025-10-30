Dmitri Medvedev, replică acidă pentru „imbecilul ministru belgian al Apărării”. „O adevărată armă apocaliptică”

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și vicepreședinte al Consiliului de Securitate, l-a numit pe Theo Francken, ministrul Apărării akl Belgiei, „imbecil” într-o postare în care anunța „succesul” ultimului test asupra unei arme nucleare în Rusia.

Replica vine după ce Francken a spus că va „șterge Moscova de pe hartă” dacă Vladimir Putin bombarda capitala unui stat membru NATO.

„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și în special imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testul reușit al dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”, a transmis Medvedev.

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a fost întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului. „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”, a răspuns acesta.

Putin anunță un test reușit cu torpila nucleară Poseidon

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat o torpilă Poseidon cu propulsie nucleară și capabilă să transporte arme nucleare, susținând că testul a fost un succes, relatează agențiile Reuters și AFP.

Descrisă și ca ''arma apocalipsei'', torpila Poseidon este o armă de nouă generație ce poate transporta muniții atât convenționale, cât și nucleare. Echipată cu o ogivă nucleară, ea poate provoca un tsunami radioactiv în zonele de coastă. Propulsia sa nucleară îi oferă o rază de acțiune practic nelimitată.

Atât responsabilii ruși cât și cei americani au descris torpila Poseidon drept o nouă categorie de armă de răspuns, capabilă să provoace valuri oceanice radioactive care să facă nelocuibile orașele de coastă.

Potrivit lui Putin, care a făcut declarația în timp ce vizita într-un spital militar soldați răniți în războiul din Ucraina, testul cu torpila Poseidon a fost efectuat marți și a fost 'un succes uriaș'.

Torpila Poseidon, lansată de pe un submarin în testul efectuat, are o putere care o depășește pe cea a rachetei balistice intercontinentale Sarmat, cunoscută și ca Satan II, a mai spus liderul de la Kremlin.

Anterior, duminică, tot Putin a anunțat un test de asemenea reușit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, o armă despre care Rusia afirmă că poate trece de orice scut antirachetă.

Potrivit unei surse din complexul militar-industrial rus, torpila Poseidon se poate deplasa nedetectabilă la mai mult de o mie de metri adâncime, cu o viteză cuprinsă între 60 și 70 de noduri.

Această torpilă va echipa submarinul nuclear Belgorod, care a fost introdus în serviciu în anul 2022 și este dotat cu instalațiile necesare operării acestei noi arme strategice. Se pare că acesta este și submarinul care a lansat torpila Poseidon în testul efectuat marți.

Statele Unite au observat încă de la sfârșitul anului 2022 pregătiri pentru efectuarea unui astfel de test de lansare a torpilei Poseidon de către submarinul Belgorod, dar testul de atunci a fost amânat probabil din cauza unor dificultăți tehnice.

De când a anunțat prima dată conceperea torpilei Poseidon și a rachetei Burevestnik, în anul 2018, Putin a descris aceste arme drept un răspuns față de intențiile Statelor Unite de realizare a unui scut anti-rachetă, precum și o replică față de retragerea SUA din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) și extinderea NATO către Est.

