Medvedev le interzice politistilor sa mai protejeze oameni de afaceri

Marti, 09 Noiembrie 2010, ora 10:46
623 citiri
Medvedev le interzice politistilor sa mai protejeze oameni de afaceri
Foto: karadeniz-press.ro

Presedintele rus Dmitri Medvedev a admis, luni, ca exista politisti corupti care actioneaza adesea in favoarea unor oameni de afaceri, carora le ofera protectie.

"Trebuie incetate aceste practici. Politia nu este o institutie pentru a oferi protectie oamenilor de afaceri, ci pentru a actiona in interesele lor", a declarat presedintele rus, in cursul unei intrevederi cu jurnalisti de la cotidianul oficial Rosiskaia Gazeta, relateaza Mediafax.

Un raport al Asociatiei avocatilor pentru drepturile omului, publicat in luna august, arata ca un politist corupt, care protejeaza un om de afaceri, castiga pana la echivalentul a 15.500 de euro pe luna, in conditiile in care salariul mediu lunar din Rusia este sub 600 de euro.

Kremlinul a ordonat, in februarie, o vasta reforma a Ministerului de Interne, cerinta venita in contextul a numeroase scandaluri de rapire, tortura sau deturnari de fonduri.

Potrivit statisticilor oficiale, peste 60% dintre cele 5.000 de infractiuni comise de politisti sunt legate de coruptie ori abuz de putere.

Cade sau nu Guvernul Bolojan la una din cele patru moțiuni de cenzură care se vor vota astăzi în Parlament? "Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi"
Cade sau nu Guvernul Bolojan la una din cele patru moțiuni de cenzură care se vor vota astăzi în Parlament? "Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi"
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii...
De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă”
De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă”
Tensiunile din coaliție care s-au intensificat în ultima lună, în principal din cauza discuțiilor legate de adoptarea pachetului II de măsuri fiscale, l-au făcut pe premierul Ilie Bolojan...
#Dmitri Medvedev presedinte rus, #politisti coruptie, #protectie oameni afaceri politie , #presedinte Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cat de urat": Cristiano Ronaldo credea ca nu e filmat si a facut un gest total neasteptat, cand un copil s-a dus la el
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat! Ucrainenii au facut anuntul la miezul noptii: decizie finala in cazul lui Vladislav Blanuta

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump amenință că invadează Portland, după ce ar fi fost păcălit de imagini din 2020. „Când mergem acolo, îi vom șterge de pe fața Pământului. Au ruinat orașul acela” VIDEO
  2. Românul care a șocat SUA. Fura într-un mod ingenios și avea zeci de mandate de arestare pe numele său. „Nu mai văzusem așa ceva până acum” VIDEO
  3. O refugiată ucraineană a fost înjunghiată mortal în gât într-un metrou din SUA. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere VIDEO
  4. CTP, acuză medicii antivacciniști că iscă pandemii la fel de periculoase pe cât COVID-19. „Vraci ai Noului Ev Mediu, pun diagnostice demne de doctorul Georgescu-Dumnezeilă”
  5. UPDATE Rusia a atacat din nou clădiri rezidențiale din Kiev. Sute de bombe și rachete lansate noaptea trecută. Un nou-născut între victimele atacului VIDEO
  6. Scandal în sănătate. Autoritățile iau atitudine contra medicilor antivacciniști. „Mă gândesc să sesizez Parchetul”
  7. Cine sunt susținătorii lui Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului. Mulți dintre ei au alte condamnări
  8. Trump amenință Chicago cu „războiul”, într-o postare cu referință la „Apocalypse Now”. Guvernatorul îl califică drept „guvernator aspirant”
  9. Ce a accelerat formarea alianței autocraților globali, văzută clar la parada de la Beijing. Analiză din presa britanică
  10. Putin îi trimite două mesaje ”otrăvite” lui Trump. Moscova i-ar putea servi un ceai cu poloniu unui președinte