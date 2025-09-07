Medvedev le interzice politistilor sa mai protejeze oameni de afaceri

Presedintele rus Dmitri Medvedev a admis, luni, ca exista politisti corupti care actioneaza adesea in favoarea unor oameni de afaceri, carora le ofera protectie.

"Trebuie incetate aceste practici. Politia nu este o institutie pentru a oferi protectie oamenilor de afaceri, ci pentru a actiona in interesele lor", a declarat presedintele rus, in cursul unei intrevederi cu jurnalisti de la cotidianul oficial Rosiskaia Gazeta, relateaza Mediafax.

Un raport al Asociatiei avocatilor pentru drepturile omului, publicat in luna august, arata ca un politist corupt, care protejeaza un om de afaceri, castiga pana la echivalentul a 15.500 de euro pe luna, in conditiile in care salariul mediu lunar din Rusia este sub 600 de euro.

Kremlinul a ordonat, in februarie, o vasta reforma a Ministerului de Interne, cerinta venita in contextul a numeroase scandaluri de rapire, tortura sau deturnari de fonduri.

Potrivit statisticilor oficiale, peste 60% dintre cele 5.000 de infractiuni comise de politisti sunt legate de coruptie ori abuz de putere.

