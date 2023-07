Medvedev: Rusia va face cheltuieli militare fara precedent

Presedintele rus, Dmitri Medvedev, a spus, luni, ca Rusia va cheltui o suma fara precedent pe armament nou, si va achizitiona si mici cantitati de arme produse in strainatate.

In cursul unei intalniri cu militarii din Vladikavkaz, in sudul Rusiei, Medvedev a spus ca Rusia va achizitiona arme de fabricatie straina in cantitati mici "ca sa avem o idee cum sunt echipate armatele straine si ca producatorii nostri pot face cele mai bune arme", scrie Ria Novosti.

"Fara niciun dubiu, vom continua sa echipam armata. Avem cantitati mari, fara precedent, de bani, cu care sa facem asta", a precizat Medvedev.

Guvernul rus a anuntat ca va cheltui 730 de milioane de dolari pentru achizitia de echipament militar, pana in 2020.

Medvedev a abordat si problema scutului american antiracheta, ce urmeaza sa fie amplasat in Europa. Liderul de la Kremlin a tinut sa sublinieze ca raspunsul Rusiei la aceasta initiativa va fi "rezonabil si adecvat" si nu va pune capat posibilitatii negocierii.

"Vom avea de luat niste decizii, si le voi anunta curand. Nu e niciun dubiuca actiunile noastre sunt rezonabile, adecvate si nu inchid calea continuarii discutiei pe marginea acestei situatii cu partenerii nostri din NATO", a explicat Medvedev.