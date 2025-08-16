„Victoria” obținută de Rusia, dezvăluită de către Dmitri Medvedev

Autor: Dan Stan
Sambata, 16 August 2025, ora 14:46
1824 citiri
„Victoria” obținută de Rusia, dezvăluită de către Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev FOTO Hepta

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul președintelui american Donald Trump de a crește presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfășurat în Alaska, relatează agenția de presă rusă Tass.

„1. A fost restabilit un mecanism deplin pentru întâlniri la nivel înalt între Rusia și SUA. Este unul pașnic, lipsit de ultimatumuri sau amenințări.

2. Președintele Rusiei i-a prezentat în persoană și în detaliu liderului american condițiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina.

3. După aproape trei ore de discuții, gazda de la Casa Albă a refuzat să intensifice presiunea asupra Rusiei. Cel puțin pentru moment”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, rezumând întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Cum s-a desfășurat întâlnirea dintre Trump și Putin

Summitul SUA–Rusia a avut loc pe 15 august, la o bază militară din Alaska, și a durat peste trei ore, incluzând mai multe formate: o discuție unu la unu în limuzina liderului american, pe drumul către locul principal al întâlnirii, și apoi o rundă restrânsă ”trei la trei”.

Din delegația rusă au făcut parte consilierul prezidențial Iuri Ușakov și ministrul de Externe Serghei Lavrov, iar din cea americană secretarul de Stat Marco Rubio și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

După convorbiri, Putin a declarat în fața presei că tema centrală a summitului a fost soluționarea conflictului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut apel la un nou început în relațiile bilaterale și la reluarea cooperării, adresându-i lui Trump invitația de a vizita Moscova.

La rândul său, președintele american a afirmat că s-au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor, dar a recunoscut că părțile nu au ajuns la un acord asupra tuturor subiectelor.

#Dmitri Medvedev, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski , #stiri externe
