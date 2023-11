Kremlinul recunoaște neașteptat relațiile Rusiei cu o mare putere mondială: Totul se învârte în jurul a 2 condiții

Dmitri Peskov recunoaște nivelul zero al relațiilor dintre Rusia și SUA FOTO: AA

După începutul invaziei ordonate de Vladimir Putin în Ucraina acum mai mult de 20 de luni, relațiile externe ale Rusiei cu marile puteri mondiale au căpătat modificări semnificative. Acum, Kremlinul recunoaște că legăturile politice actuale dintre Moscova și Statele Unite sunt la nivelul zero și că este necesar să se îndeplinească două condiții pentru ca ele să fie relansate.

În opinia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, „prăbușirea întregii baze a relațiilor ruso-americane a avut loc la inițiativa americanilor”, iar președintele american Joe Biden ”trebuie să-și schimbe poziția față de Rusia” pentru a relua contactele cu Vladimir Putin, potrivit agenției de știri Anadolu.

„Prăbușirea întregii baze a relațiilor ruso-americane a avut loc la inițiativa americanilor. Prin urmare, cel puțin, președintele SUA va trebui să-și schimbe poziția la un moment dat și să ia o poziție mai constructivă în ceea ce privește relațiile bilaterale, iar atunci condițiile pentru o astfel de întâlnire se vor maturiza”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu dat reporterului canalului de televiziune Rossiya-1, Pavel Zarubin și care a fost difuzat duminică, 5 noimebrie 2023.

Ca răspuns la o întrebare privind ”În ce condiții ar putea avea loc contacte între Putin și Biden?”, Peskov a spus că acest lucru trebuie să fie în primul rând cu „dorință reciprocă, bunăvoință reciprocă” și că anumite condiții trebuie să se maturizeze.

El a mai spus că Putin și-a exprimat în mod repetat disponibilitatea pentru orice contact, adăugând că Rusia și SUA vor trebui să reia discuțiile între ele „într-un fel sau altul”.

„Relațiile sunt la zero sau, aș spune, chiar sub zero. Dar totuși, din moment ce atât America, cât și noi avem o responsabilitate specială pentru stabilitatea globală și stabilitatea strategică, într-un fel sau altul va trebui să reluăm această conversație în timp”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Spre sfârșitul lunii octombrie președintele american Joe Biden a reiterat ideea că, dacă Statele Unite nu ajută "la oprirea apetitul lui Putin pentru putere şi control în Ucraina", el nu se va opri la actuala invazie, urmând să facă alte cuceriri, în Polonia sau în ţările baltice. "Dacă nu stopăm apetitul lui Putin pentru putere și control în Ucraina, el nu se va limita la Ucraina".

În plus, Biden a declarat că ”Hamas și președintele rus Vladimir Putin reprezintă amenințări diferite, dar au un punct comun: amândoi vor anihileze complet o democrație vecină”.

