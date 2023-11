Secretarul de presă al dictatorului rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a vorbit despre viața ”grea” a fiicei sale Elisabeta în Occident. Într-un interviu acordat canalului MGIMO 360, purtătorul de cuvânt de la Kremlin a spus rușilor că Lisa, în timp ce studia în Franța, trăia în condiții spartane.

Peskov a evitat să spună că fiica lui locuia într-o zonă de elită a Parisului, într-un apartament de 180 de metri pătrați în valoare de 1,8 milioane de euro.

Poze cu Elizabeta în ținute și accesorii de zeci de mii de euro se găsesc pe internet.

În plus, în același interviu, Peskov a recunoscut că folosește un iPhone american. El a numit acest telefon o invenție minunată și a spus că nu l-a abandonat pentru că Rusia nu poate face ceva asemănător.

Anterior, Kremlinul a avertizat oficialii cu privire la riscurile asociate cu utilizarea dispozitivelor Apple, pentru că, prin intermediul acestora, serviciile de informații americane pot avea acces la informații clasificate.

