Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"

Kremlinul susține că Rusia rămâne stabilă și nu are altă alternativă decât să continue războiul din Ucraina, în pofida criticilor venite din partea președintelui american Donald Trump, care a comparat țara cu un „tigru de hârtie”. Oficialii ruși recunosc probleme economice, dar afirmă că operațiunea militară este menținută pentru atingerea obiectivelor stabilite de președintele Rusiei.

”Rusia își păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Însă ”Rusia se confruntă cu tensiuni și probleme în diverse sectoare ale economiei”, recunoaște el.

Kremlinul anunță totodată că nu are altă opțiune decât să continue conflictul armat pe care l-a declanșat în februarie 2022 prin atacul la scară mare al Ucrainei.

”Ne continuăm operațiunea militară specială pentru a ne asigura interesele și a ne atinge obiectivele pe care (...) președintele țării noastre le-a stabilit încă de la început. Și acționăm astfel pentru prezentul și viitorul țării noastre, pentru numeroasele generații viitoare. Nu avem, deci, altă alternativă”, declară Dmitri Peskov.

The Kremlin has issued its first response to Trump's comments following his meeting with Zelensky: ▪️Kremlin spox Peskov rejected Trump's claim that Russia is a 'paper tiger.' "Russia is not a tiger, but a bear, and there are no 'paper bears'," says Peskov. ▪️Putin remains… pic.twitter.com/o38TgBkpCK — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 24, 2025

Kremlinul estimează miercuri că apropierea între Moscova și Statele Unite, inițiată de către Donald Trump, dă rezultate aproape zero.”

”În relațiile noastre (ruso-americane), o pistă vizează eliminarea factorilor de iritație (...). Însă această pistă înaintează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, declară Dmitri Peskov.

