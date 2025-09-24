Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:43
380 citiri
Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului FOTO X/@onlydjole

Kremlinul susține că Rusia rămâne stabilă și nu are altă alternativă decât să continue războiul din Ucraina, în pofida criticilor venite din partea președintelui american Donald Trump, care a comparat țara cu un „tigru de hârtie”. Oficialii ruși recunosc probleme economice, dar afirmă că operațiunea militară este menținută pentru atingerea obiectivelor stabilite de președintele Rusiei.

”Rusia își păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Însă ”Rusia se confruntă cu tensiuni și probleme în diverse sectoare ale economiei”, recunoaște el.

Kremlinul anunță totodată că nu are altă opțiune decât să continue conflictul armat pe care l-a declanșat în februarie 2022 prin atacul la scară mare al Ucrainei.

”Ne continuăm operațiunea militară specială pentru a ne asigura interesele și a ne atinge obiectivele pe care (...) președintele țării noastre le-a stabilit încă de la început. Și acționăm astfel pentru prezentul și viitorul țării noastre, pentru numeroasele generații viitoare. Nu avem, deci, altă alternativă”, declară Dmitri Peskov.

Kremlinul estimează miercuri că apropierea între Moscova și Statele Unite, inițiată de către Donald Trump, dă rezultate aproape zero.”

”În relațiile noastre (ruso-americane), o pistă vizează eliminarea factorilor de iritație (...). Însă această pistă înaintează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, declară Dmitri Peskov.

Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
Donald Trump s-a plâns, în discursul său de la ONU, de faptul că Națiunile Unite nu se ridică la înălțimea așteptărilor și potențialului, fiind o organizație slăbită. De asemenea,...
Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
Un studiu, citat de The Guardian, arată că președintele SUA încearcă să se amestece în alegeri și să „mute centrul de greutate ideologic” în politica europeană. Donald Trump...
#Dmitri Peskov, #Donald Trump, #reactie, #Kremlin , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Poluarea din Bucuresti a crescut de sapte ori peste limitele normale, in urma incendiului din Pantelimon
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
  2. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  3. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  4. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  5. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  6. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  7. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  8. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  9. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  10. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”