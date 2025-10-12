Omul lui Putin, amenință direct Republica Moldova că va ajunge ca Ucraina. „O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală. Nu i-a adus nimic bun”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:44
866 citiri
Omul lui Putin, amenință direct Republica Moldova că va ajunge ca Ucraina. „O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală. Nu i-a adus nimic bun”
Putin și purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov FOTO X/@christian_fsi

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 12 octombrie, că autoritățile actuale ale Moldovei fac o greșeală serioasă prin faptul că transformă Rusia în principalul lor adversar, doar pentru a-și consolida relațiile cu Europa.

Peskov a comentat noua strategie militară adoptată de Chișinău săptămâna aceasta, în care Rusia este numită principala amenințare, potrivit TASS.

„Aceasta este continuarea unei linii destul de confruntaționale față de țara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actualii lideri ai Moldovei comit o greșeală serioasă”, a subliniat Peskov.

„Ei cred că dezvoltarea relațiilor cu Europa presupune antagonizarea totală a Rusiei. O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală. Nu i-a adus nimic bun acelei țări”, a accentuat el.

Pe 8 octombrie, noua strategie militară a Moldovei până în 2035 a fost aprobată în cadrul unei ședințe de guvern, document potrivit căruia Rusia este considerată principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova.

