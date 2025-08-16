Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”

Autor: Dan Stan
Sambata, 16 August 2025, ora 07:31
617 citiri
Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică"
Dmitri Peskov și Vladimir Putin FOTO X/@P_Kallioniemi

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS.

Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: 'Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.'

„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.

„Progrese” anunţate de către Putin şi Trump, după summitul de 3 ore

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.

Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

