Explicația oficială a CNAIR, după surparea DN 1, la Breaza: „Am fost grăbiţi şi scoşi din cale. Sunt intervenții de moment, nu sunt gândite să reziste mult”

Lucrarea realizată de angajaţii Direcţiei de Drumuri Bucureşti pe DN 1, la kilometrul 99, în zona localităţii prahovene Breaza, unde banda 1 a a fost avariată în urma unei alunecări de teren, constă în încărcarea cu umplutură a taluzului drumului, pentru stoparea alunecării de teren, însă acolo este nevoie de consolidarea drumului, afirmă purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Alin Şerbănescu.

Acesta anunţă că luni un expert va merge la faţa locului pentru a propune o soluţie de consolidare. Şerbănescu mai spune că muncitorii de la drumuri nu pot respecta „perioadele optime” pentru realizarea de lucrări durabile din cauza „presiunii” pentru ca drumurile să fie redate circulaţiei şi că astfel se creează un cerc vicios.

”Pe DN 1 este o altă situaţie. Acolo, trafic intens permanent, de câte ori am intervenit în cale am fost grăbiţi şi scoşi din cale, s-au făcut intervenţii punctuale de punere în siguranţă a drumului, or acest tip de intervenţii sunt, oarecum de moment, ele nu sunt gândite să reziste mai mult, sau foarte mult. Pentru a rezista foarte mult trebuie făcute consolidări, ceea ce urmează să facem acolo. Luni e programat un expert acolo care va trebui să găsească o soluţie pentru consolidarea drumului”, a afirmat Alin Şerbănescu sâmbătă, la Dig 24, referindu-se la alunecarea de teren care a avariat pe o lungime de peste 50 de metri DN 1 în dreptul localităţii prahovene Breaza.

Acesta a subliniat că intervenţia angajaţilor Direcţiei Regionale de Drumuri Bucureşti pe DN 1, în zona Breaza constă în încărcarea cu umplutură a taluzului drumului, pentru stoparea alunecării de teren.

”A fost stopată alunecarea, dar trebuie să intervenim acuma pentru consolidare”, a adăugat reprezentantul CNAIR.

Alin Şerbănescu susţine că angajaţii de la drumuri nu pot respecta perioadele „optime” pentru ca lucrările să dureze timp îndelungat.

”Fiecare lucrare are o perioadă optimă. Dacă respectăm acele perioade optime, atunci nu ar mai trebui să apară probleme. Din păcate, noi nu putem respecta perioadele optime din cauza presiunii, efectiv. Aici suntem într-un cerc vicios: pe unde să circule cetăţenii, dar gândiţi-vă că dacă noi nu vom interveni şi nu blocăm pe o perioadă scurtă circulaţia, neputând să facem lucrări care să dureze, la un moment dat va cădea tot drumul, deci nu vom mai avea drum”, a adăugat Şerbănescu.

El a precizat că angajaţii CNAIR fac lucrări şi pe timp de noapte, dar că sunt perioade tehnologice în care lucrările trebuie făcute pe timp de zi, când traficul este mai intens.

Vineri, pe DN 1 s-a constatat producerea unei alunecări de teren ca urmare a precipitaţiilor din ultima perioadă, banda unu a sensului de mers Braşov - Ploieşti fiind închisă circulaţiei. Drumul a fost afectat pe o lungime de 50-60 de metri.

