Cât de periculos este DN7, drumul pe care ministrul Intotero s-a răsturnat cu mașina: „Aici începe circul"

Accidentul în care a fost implicată ministra Familiei, Natalia Intotero, a reaprins dezbaterile referitoare la siguranța de pe drumurile publice. Marți, 27 august, oficialul Guvernului s-a răsturnat cu mașina pe DN7, unul dintre cele mai periculoase drumuri din țara noastră.

DN7 străbate București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Sebeș, Deva și Arad, până la vamă, la Nădlac. Accidentul Nataliei Intotero s-a produs în Vâlcea, unde în mare parte, se circulă pe serpentine.

În urma impactului cu un alt autoturism, mașina în care se afla Natalia Intotero s-a răsturnat. Ministra a fost transportată la Spitalul Județean Vâlcea. Oficialul din Guvernul Ciolacu a transmis de pe patul de spital că nu a suferit răni grave. Potrivit raportului Poliției, toți participanții la trafic purtau centură de siguranță și niciunul nu consumase alcool sau droguri. Autoturismul în care se afla Intotero, la volanul căruia se afla un angajat al SPP, circula regulamentar.

CNAIR, verdict în cazul DN7: „este unul din drumurile pe care se produc o serie de accidente, în special pe Valea Oltului"

La fel ca DN2, DN7 este renumit pentru accidentele frecvente și periculoase.

„DN7 este unul din drumurile pe care se produc o serie de accidente, în special pe Valea Oltului. Însă, nu e mai periculos decât DN2. Cauza principală a accidentelor pe DN7, la fel ca pe celelalte drumuri, este nerespectarea regulilor rutiere", a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru Ziare.com.

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere: „Aici începe circul"

Accidentul Nataliei Intotero a avut loc fix pe segmentul din A7 cu mare risc, avertizează Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere.

„Potrivit unor date de acum câțiva ani, DN7 era al patrulea cel mai periculos drum național din România, dintre cele șapte existente. Există tronsoane de pericol major. Asta înseamnă de la Pitești până la Sibiu (vezi harta din foto main). În rest, de la Sibiu încolo, majoritatea arterelor sunt autostrăzi, drumuri reabilitate, deci presiunea spre Ardeal scade mult. Periculozitatea mai mare rămâne pentru drumurile cu o bandă pe sens, aici începe circul", a declarat Diniță, pentru Ziare.com.

„În curbă, se găsește câte unul care să depășească"

Depășirea pe contrasens, în curbă, provoacă accidente mortale, subliniază fostul șef al Poliției Rutiere.

„În al doilea rând, este vorba despre tranzit. DN7, la fel ca DN2 (regiunea Moldovei), sunt foarte tranzitate, mai ales de mașini grele, precum tiruri, autocare. E riscul de a intra pe sensul celuilalt. Atunci, e normal că există riscul de accident. Să ne amintim, tot pe Sibiu-Pitești a avut loc și accidentul fostului ministru Bode (localitatea Drăganu, Argeș), tot cu intrare unul peste altul. Sunt tronsoane cu o bandă pe sens, unde nu pot să depășească, apoi când ajung în curbă, se găsește câte unul să depășească", a concluzionat Diniță.

Măsuri pentru reducerea numărului de accidente, pe DN7

Pe fondul evenimentelor nefericite de pe DN7, în ultimii ani au fost realizate mai multe investiții pentru sporirea siguranței pe drumul public.

„În timp, mai multe porțiuni din DN7 au fost lărgite prin adăugarea unei benzi suplimentare pe zonele de urcare. A fost montat și parapet new jersey pe axul median, acolo unde configurația drumului a permis, deci în zonele unde drumul are trei benzi, adică două benzi pe un sens și o bandă pe celălalt. Acesta are rolul de a preveni intrarea pe contrasens.

Au fost făcute lucrări de consolidare și de lărgire a corpului drumului, au fost montate plase pe versanți, pentru a preveni căderea de anrocamente. De asemenea, și în acest moment se montează plase pe un sector al DN7", a mai punctat oficialul CNAIR.

Numărul accidentelor pe DN7 va scădea drastic, odată ce românii se vor putea deplasa pe Autostrada Sibiu-Pitești, parte din A1, pentru care mai e nevoie de răbdare, alți câțiva ani.

