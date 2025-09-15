Președintele Nicușor Dan transmite o critică la adresa DNA: "Există zone de mare corupție care nu sunt atacate"

Președintele Nicușor Dan transmite o critică la adresa DNA: "Există zone de mare corupție care nu sunt atacate"
Sediul central al DNA - FOTO Facebook / Direcția Națională Anticorupție

Există zone de mare corupție care nu sunt 'atacate' de Direcția Națională Anticorupție (DNA), a afirmat, luni, 15 septembrie, președintele Nicușor Dan.

'Dacă vorbim de DNA, vedem că există zone de mare corupție care nu sunt atacate, zona imobiliară, de exemplu, deși nu e cea mai importantă, sau zona de evaziune fiscală sau zona de defrișări', a spus șeful statului, invitat într-o emisiune la postul Antena 3.

El a adăugat, în context, privind domeniul imobiliar, că 'atâta timp cât un arhitect șef a semnat 100 de autorizații ilegale, în același fel poți să-ți dai seama că e un fenomen de corupție'.

'Pe DNA, cumva, evaluarea globală generală e mai simplă - e o mare corupție care n-a fost deranjată. În ceea ce privește Parchetul General, aici e mai puțin dificil, pentru că, în special când alte instituții ale statului nu funcționează - să zicem Protecția Consumatorului, prefecții - toată lumea este tentată: orice nemulțumire are în societate, să facă o plângere penală și atunci noi avem 2.500 de procurori care se confruntă cu două milioane de plângeri penale în fiecare an și atunci ceea ce ar trebui să facă Procurorul General ar trebui să dea niște scheme de abordare a acestor dosare, astfel încât cele repetitive să fie cumva tratate uniform și în felul ăsta câștigăm timp', a arătat Nicușor Dan.

