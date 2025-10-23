Legătura dintre Sorin Grindeanu și unul dintre șefii Hidroelectrica, acuzat de DNA că ar fi primit mită sejururi de lux. "Este finul meu de căsătorie"

Unul dintre șefii Hidroelectrica, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux, este Silviu Răzvan Avram, printre altele fiul nașului de căsătorie al liderului interimar al PSD Sorin Grindeanu.

El a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare și complicitate la luare de mită.

Conform G4Media, Răzvan Avram (finanțator PSD) și soția au ocupat funcții publice bine plătite odată cu ascensiunea lui Grindeanu.

Relația de rudenie prin alianță a fost confirmată, pentru sursa citată, chiar de nașul de căsătorie, tatăl lui Silviu Răzvan Avram, care este om de afaceri din Caransebeș.

Stabilit în Timișoara, unde locuiește și social-democratul, Silviu Răzvan Avram a împrumutat de la acesta, în anul 2016, suma de 20.000 de euro. Patru ani mai târziu, după ce Grindeanu a ajuns numărul 2 în PSD, Avram a împrumutat partidul cu 445.000 de lei.

Grație ascensiunii politicianului, Silviu Răzvan Avram a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în instituții publice: Ministerul Economiei, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Hidroelectrica și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

La ultima dintre instituții, ANCOM, în mandatul de președinte al lui Sorin Grindeanu,

a fost angajată și soția lui Silviu Răzvan Avram, Adriana.

G4Media.ro a dezvăluit miercuri, 22 octombrie, că Silviu Răzvan Avram (48 de ani), în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, se află pe lista inculpaților unui dosar penal trimis marți în judecată de DNA.

Conform comunicatului DNA, cap de listă pentru acuzare în această anchetă, a fost Ioana Timofte, fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), nimeni alta decât nepoata fostului șef al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte. Avram era consilier în această instituție la momentul faptelor.

Cei doi, dar și alte cinci persoane, sunt acuzați că ar fi beneficiat din partea unor firme private de mită – sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, societățile primind la schimb contracte din partea CNCIR.

Silviu Răzvan Avram, un timișorean ajuns la București în urmă cu circa opt ani, este fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Informația a fost confirmată, pentru G4Media, joi dimineață, 23 octombrie, de tatăl lui Avram Junior, Dan Silviu Avram, om de afaceri din Caransebeș.

”Da, este finul meu de căsătorie (Sorin Grindeanu n.r.). S-a căsătorit în 2003 cu Mihaela. Am o relație frumoasă cu el”, a declarat Avram Senior.

