Miruță dezvăluie motivul demiterii CA Salrom. Două combine recondiţionate au fost cumpărate cu o sumă de peste 10 ori mai mare decât prețul pieței VIDEO

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat joi, 23 octombrie, motivul pentru care a demis Consiliul de Administraţie de la Salrom. El a înștiințat oficial Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) cu privire la neregulile descoperite. Printre ele se numără achiziționarea a două combine cu o sumă de peste 10 ori mai mare decât prețul pieței.

Radu Miruţă a precizat că au fost cumpărate două combine recondiţionate pentru salinele Slănic şi Vâlcea cu 35 de milioane de lei, în condiţiile în care pe siteul producătorului acestea costă 250.000 de euro. De asemenea, pentru Salina Praid a fost cumpărată o combină care nu respecta regimul de lucru acolo deoarece sunt nişte condiţii cu potenţiale riscuri de explozie pentru că se mai înregistrează emanaţii de gaz.

„Am început verificări mai amănunţite în companiile acestui minister şi o măsură a fost anunţată ieri, e în legătură cu situaţia de la Salrom, unde în urma raportului Corpului de Control al prim-ministrului care a avut nişte considerente mai generale, a fost un raport al Corpului de Control al acestui minister unde s-a mers în amănuntul lucrurilor constatate şi de primul-ministru şi în baza faptului că din 2022, 2023 au fost inundaţii în salina de la Praid exact în locurile în care s-a întâmplat inundaţia din 2025, în 2024 pe 18 aprilie a fost din nou o inundaţie parţială, au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat în 2025 urma să se întâmple şi pe unde şi cum, nu se ştia exact când, nu a fost absolut nicio măsură”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că la Salrom era modificată cu o zi înainte procedura de achiziţii, pentru ca aceasta să se potrivească cui trebuia să câştige.

„Având în vedere faptul că pierderile, doar pentru mijloacele fixe, blocate în Salina de la Praid, acum inundată complet, sunt de 48,3 milioane de lei, pierderile suplimentare generate de veniturile nerealizate, 17,2 milioane de lei, achiziţii la Salrom există un mod de a modifica, cu o zi înainte procedura de achiziţii, astfel încât achiziţia să se potrivească cui trebuie. Pentru salinele de la Slănic şi de la Vâlcea, două combine au fost cumpărate în valoare de 35 de milioane de lei cu referate întocmite ulterior a achiziţiei Aceste combine au fost cumpărate ca fiind recondiţionate, nu există vreun considerent cu privire la modalitatea prin care s-a recondiţionat, s-au plătit pe ele 35 de milioane, iar pe site-ul celor care vând astfel de combine, ele necondiţionate se vând cu 250.000 de euro”, a mai transmis ministrul Energiei.

El a precizat că şi la Salina Praid a fost cumpărată o combină care nu respecta regimul de lucru de acolo.

„La Salina de la Praid a fost cumpărată de asemenea o combină care nu respecta regimul de lucru în acea salină. Sunt nişte condiţii cu potenţiale riscuri de explozie, pentru că mai sunt emanaţii de gaz. Nu s-a ţinut cont de aceste riscuri şi s-a cumpărat o combină care nu rezistă la astfel de condiţii, chiar dacă au fost notificaţi că nu este potrivită. S-a lipit o etichetă pe ea că rezistă la acele riscuri, neavând un astfel de certificat. Practic s-au cumpărat pe ochi frumoşi”, a mai declarat Radu Miruţă.

El a adăugat că au fost trimise la DNA adrese cu privire la aceste nereguli constatate.

„Mai mult decât atât, nu au dus la îndeplinire măsurile Curţii de Conturi care le stabilea recuperarea unor prejudicii în valoare de 3,3 milioane de lei. Contractaseră pentru un filmuleţ, redactarea unui filmuleţ, 900 de mii de lei plus TVA, un milion de lei. După trei luni s-a anulat contractul respectiv, însă cine câştigase vine şi cere acum banii pentru că invocă faptul că a început să deruleze contractul. Întâmplător cam era campanie electorală perioada respectivă. Ei bine, pentru toate aceste lucruri, ieri a fost demis Consiliul de Administraţie, întreg Consiliul de Administraţie, şi s-a trimis către DNA, au fost trimise către DNA adrese cu privire la aceste nereguri constatate”, a declarat Radu Miruţă.

El a fost întrebat ce urmează să se întâmple la Salrom în perioada următoare.

„În primul rând această nouă conducere trebuie să ajungă acolo, să vadă despre ce-i vorba acolo în ceea priveşte situaţia financiară şi contractele, pentru că de două luni de zile cei de la Salrom n-au ştiut decât să plângă şi să-i întoxice în presă cu lucruri neadevărate, în loc să-şi găsească o situaţie pentru a-şi micşora vinovăţia. Aceşti oameni vor fi luni acolo. Vor avea de luni începând, pentru că deocamdată suntem în situaţia în care au fost numiţi, trebuie să meargă în societate, să aibă acces la contracte şi la date. Acea societate, chiar şi cu aceste băgări de mână în buzunarul societăţii, este pe profit. Este pe profit pentru că nu s-au făcut cine ştie ce investiţii. Am nevoie de la aceste persoane pe care le-am desemnat să meargă în Consiliul de Administraţie de o poză adevărată a celor care se întâmplă Salrom”, a mai afirmat ministrul Economiei.

Ministrul Economiei discută cu Salrom în instanță

Radu Miruţă a mai transmis că până acum discuţia cu conducerea Salrom a avut loc prin instanţa de judecată.

„Până acum vă spun că sunt ministru şi am ajuns cu cei de la Salrom să interacţionez via instanţa de judecată pentru că fosta conducere nu a acceptat nici măcar să fie convocată, pentru că ştia că la convocarea respectivă urmează să fie demisă. Nu poţi, ca ministru, să gestionezi o societate a ministerului cu nişte oameni pentru care, dacă vrei să interacţionezi, trebuie să te adresezi instanţei de judecată”, a mai declarat Radu Miruţă.

