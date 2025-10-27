Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele

Președintele Nicușor Dan a reaprins disputa cu parchetele și a criticat din nou conducerea DNA și a Parchetului General pentru lipsa unei strategii eficiente în prioritizarea anchetelor pe corupție și gestionarea resurselor. Replica a venit rapid din partea procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, care a transformat critica într-o „invitație de a accelera lupta anticorupție”, subliniind că instituția a produs în ultimii ani „dosare consistente și de mare importanță”.
În timp ce schimbul de replici conturează tensiuni între Palatul Cotroceni și structurile anticorupție, datele oficiale arată că procurorii DNA se numără printre cei mai bine plătiți magistrați din sistem, cu venituri care depășesc adesea 30.000 de lei lunar, la care se adaugă sporuri generoase pentru risc, confidențialitate și condiții grele.
Ziare.com a analizat salariile procurorilor DNA potrivit listei publicate pe 30 septembrie 2025. Procurorul-șef al DNA are o indemnizație de 33.713 lei, la care se adaugă spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 8.128 lei, un spor de confidențialitate de 1.686 lei și sporul pentru condiții grele plafonat la 300 de lei. Adjunctul șefului DNA depășește lunar 35.000 de lei indemnizație, plus sporuri totale de peste 10.000 lei. Procurorii de execuție cu vechime în funcție de peste 20 de ani încasează între 27.000 și 30.000 lei, la care se adaugă sporuri pentru risc și confidențialitate. Chiar și consilierii juridici asimilați magistraților ajung la peste 26.000 lei indemnizație lunară, la care se adaugă aceleași beneficii.
1. Procuror șef direcție, gradația 4, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 33.713
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.128
Spor confidențialitate: 1.686
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase (din 01.07.2025): 300
2. Procuror șef adjunct direcție, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 35.406
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.552
Spor confidențialitate: 1.770
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
3. Procuror șef secție, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 33.833
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.158
Spor confidențialitate: 1.692
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
4. Procuror șef secție, gradația 5, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 32.530
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.833
Spor confidențialitate: 1.627
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
5. Procuror șef secție, gradația 4, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 31.514
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.578
Spor confidențialitate: 1.576
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
6. Procuror șef adjunct secție, gradația 4, vechime 10–15 ani
Indemnizație: 29.550
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.088
Spor confidențialitate: 1.478
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
7. Procuror șef adjunct secție, gradația 5, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 31.776
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.644
Spor confidențialitate: 1.589
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
8. Procuror șef adjunct secție, gradația 4, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 30.784
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.396
Spor confidențialitate: 1.539
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
9. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 32.258
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.765
Spor confidențialitate: 1.613
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
10. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 31.018
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.455
Spor confidențialitate: 1.551
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
11. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime 10–15 ani
Indemnizație: 29.776
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.144
Spor confidențialitate: 1.489
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
12. Procuror șef serviciu, gradația 4, vechime 10–15 ani
Indemnizație: 28.846
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.912
Spor confidențialitate: 1.442
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
13. Procuror șef serviciu, gradația 4, vechime 15–20 ani
Indemnizație: 30.049
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.212
Spor confidențialitate: 1.502
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
14. Procuror militar șef serviciu, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 32.258
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.765
Spor confidențialitate: 1.613
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
15. Procuror șef birou, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 31.474
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568
Spor confidențialitate: 1.574
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
16. Procuror șef birou, gradația 5, vechime 10–15 ani
Indemnizație: 31.474
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568
Spor confidențialitate: 1.574
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
17. Procuror șef birou, gradația 5 și vechime în funcție 10 - 15 ani
Indemnizație: 29.053
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.963
Spor confidențialitate: 1.453
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
18. Consilier al procurorului șef direcție, gradația 5, vechime peste 20 ani
Indemnizație: 29.898
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175
Spor confidențialitate: 1.495
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
19. Consilier al procurorului șef direcție, gradația 2, vechime 8–10 ani
Indemnizație: 24.750
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.888
Spor confidențialitate: 1.238
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
20. Procuror, vechime peste 20 ani, gradația 5
Indemnizație: 29.898
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175
Spor confidențialitate: 1.495
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
21. Procuror, vechime peste 20 ani, gradația 5
Indemnizație: 29.898
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175
Spor confidențialitate: 1.495
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
22. Procuror, vechime 15–20 ani, gradația 5
Indemnizație: 28.749
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.887
Spor confidențialitate: 1.437
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
23. Procuror, vechime 15–20 ani, gradația 4
Indemnizație: 27.850
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.663
Spor confidențialitate: 1.393
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
24. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 5
Indemnizație: 27.599
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.600
Spor confidențialitate: 1.380
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
25. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 4
Indemnizație: 26.736
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.384
Spor confidențialitate: 1.337
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
26. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 3
Indemnizație: 25.874
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168
Spor confidențialitate: 1.294
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
27. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 5
Indemnizație: 26.448
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.312
Spor confidențialitate: 1.322
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
28. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 4
Indemnizație: 25.621
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.105
Spor confidențialitate: 1.281
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
29. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 3
Indemnizație: 24.795
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.899
Spor confidențialitate: 1.240
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
30. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 2
Indemnizație: 23.968
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.692
Spor confidențialitate: 1.198
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
31. Procuror militar, vechime peste 20 ani, gradația 5
Indemnizație: 29.898
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175
Spor confidențialitate: 1.495
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
32. Procuror militar, vechime 10–15 ani, gradația 5
Indemnizație: 27.599
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.600
Spor confidențialitate: 1.380
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
33. Procuror militar, vechime 10–15 ani, gradația 3
Indemnizație: 25.874
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168
Spor confidențialitate: 1.294
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
34. Șef Biroul Juridic, personal asimilat magistraților
Indemnizație: 31.474
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568
Spor confidențialitate: 1.574
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300
35. Consilier juridic, personal asimilat magistraților
Indemnizație: 26.753
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.388
Spor confidențialitate: 1.338
Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300