Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele

Președintele Nicușor Dan a reaprins disputa cu parchetele și a criticat din nou conducerea DNA și a Parchetului General pentru lipsa unei strategii eficiente în prioritizarea anchetelor pe corupție și gestionarea resurselor. Replica a venit rapid din partea procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, care a transformat critica într-o „invitație de a accelera lupta anticorupție”, subliniind că instituția a produs în ultimii ani „dosare consistente și de mare importanță”.

În timp ce schimbul de replici conturează tensiuni între Palatul Cotroceni și structurile anticorupție, datele oficiale arată că procurorii DNA se numără printre cei mai bine plătiți magistrați din sistem, cu venituri care depășesc adesea 30.000 de lei lunar, la care se adaugă sporuri generoase pentru risc, confidențialitate și condiții grele.

Ziare.com a analizat salariile procurorilor DNA potrivit listei publicate pe 30 septembrie 2025. Procurorul-șef al DNA are o indemnizație de 33.713 lei, la care se adaugă spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 8.128 lei, un spor de confidențialitate de 1.686 lei și sporul pentru condiții grele plafonat la 300 de lei. Adjunctul șefului DNA depășește lunar 35.000 de lei indemnizație, plus sporuri totale de peste 10.000 lei. Procurorii de execuție cu vechime în funcție de peste 20 de ani încasează între 27.000 și 30.000 lei, la care se adaugă sporuri pentru risc și confidențialitate. Chiar și consilierii juridici asimilați magistraților ajung la peste 26.000 lei indemnizație lunară, la care se adaugă aceleași beneficii.

1. Procuror șef direcție, gradația 4, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 33.713

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.128

Spor confidențialitate: 1.686

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase (din 01.07.2025): 300

2. Procuror șef adjunct direcție, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 35.406

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.552

Spor confidențialitate: 1.770

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

3. Procuror șef secție, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 33.833

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.158

Spor confidențialitate: 1.692

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

4. Procuror șef secție, gradația 5, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 32.530

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.833

Spor confidențialitate: 1.627

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

5. Procuror șef secție, gradația 4, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 31.514

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.578

Spor confidențialitate: 1.576

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

6. Procuror șef adjunct secție, gradația 4, vechime 10–15 ani

Indemnizație: 29.550

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.088

Spor confidențialitate: 1.478

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

7. Procuror șef adjunct secție, gradația 5, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 31.776

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.644

Spor confidențialitate: 1.589

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

8. Procuror șef adjunct secție, gradația 4, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 30.784

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.396

Spor confidențialitate: 1.539

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

9. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 32.258

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.765

Spor confidențialitate: 1.613

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

10. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 31.018

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.455

Spor confidențialitate: 1.551

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

11. Procuror șef serviciu, gradația 5, vechime 10–15 ani

Indemnizație: 29.776

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.144

Spor confidențialitate: 1.489

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

12. Procuror șef serviciu, gradația 4, vechime 10–15 ani

Indemnizație: 28.846

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.912

Spor confidențialitate: 1.442

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

13. Procuror șef serviciu, gradația 4, vechime 15–20 ani

Indemnizație: 30.049

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.212

Spor confidențialitate: 1.502

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

14. Procuror militar șef serviciu, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 32.258

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.765

Spor confidențialitate: 1.613

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

15. Procuror șef birou, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 31.474

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568

Spor confidențialitate: 1.574

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

16. Procuror șef birou, gradația 5, vechime 10–15 ani

Indemnizație: 31.474

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568

Spor confidențialitate: 1.574

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

17. Procuror șef birou, gradația 5 și vechime în funcție 10 - 15 ani

Indemnizație: 29.053

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.963

Spor confidențialitate: 1.453

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

18. Consilier al procurorului șef direcție, gradația 5, vechime peste 20 ani

Indemnizație: 29.898

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175

Spor confidențialitate: 1.495

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

19. Consilier al procurorului șef direcție, gradația 2, vechime 8–10 ani

Indemnizație: 24.750

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.888

Spor confidențialitate: 1.238

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

20. Procuror, vechime peste 20 ani, gradația 5

Indemnizație: 29.898

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175

Spor confidențialitate: 1.495

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

21. Procuror, vechime peste 20 ani, gradația 5

Indemnizație: 29.898

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175

Spor confidențialitate: 1.495

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

22. Procuror, vechime 15–20 ani, gradația 5

Indemnizație: 28.749

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.887

Spor confidențialitate: 1.437

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

23. Procuror, vechime 15–20 ani, gradația 4

Indemnizație: 27.850

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.663

Spor confidențialitate: 1.393

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

24. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 5

Indemnizație: 27.599

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.600

Spor confidențialitate: 1.380

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

25. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 4

Indemnizație: 26.736

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.384

Spor confidențialitate: 1.337

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

26. Procuror, vechime 10–15 ani, gradația 3

Indemnizație: 25.874

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168

Spor confidențialitate: 1.294

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

27. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 5

Indemnizație: 26.448

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.312

Spor confidențialitate: 1.322

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

28. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 4

Indemnizație: 25.621

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.105

Spor confidențialitate: 1.281

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

29. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 3

Indemnizație: 24.795

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.899

Spor confidențialitate: 1.240

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

30. Procuror, vechime 8–10 ani, gradația 2

Indemnizație: 23.968

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.692

Spor confidențialitate: 1.198

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

31. Procuror militar, vechime peste 20 ani, gradația 5

Indemnizație: 29.898

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175

Spor confidențialitate: 1.495

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

32. Procuror militar, vechime 10–15 ani, gradația 5

Indemnizație: 27.599

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.600

Spor confidențialitate: 1.380

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

33. Procuror militar, vechime 10–15 ani, gradația 3

Indemnizație: 25.874

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168

Spor confidențialitate: 1.294

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

34. Șef Biroul Juridic, personal asimilat magistraților

Indemnizație: 31.474

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.568

Spor confidențialitate: 1.574

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

35. Consilier juridic, personal asimilat magistraților

Indemnizație: 26.753

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.388

Spor confidențialitate: 1.338

Spor condiții grele/vătămătoare/periculoase: 300

