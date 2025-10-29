Prins în flagrant, la București: 12.500 de euro promiși pentru un dosar „aranjat”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:59
Un bărbat din București a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție după un flagrant desfășurat miercuri, 29 octombrie, în urma căruia anchetatorii l-au prins primind 12.500 de euro.

Potrivit anchetei, suma reprezenta prima tranșă dintr-o pretinsă mită de 25.000 de euro, cerută unui inculpat aflat sub urmărire penală. Individul ar fi susținut că are influență asupra unui ofițer al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pe care îl putea convinge să „întocmească” un dosar penal menit să-l ajute pe denunțător în propria cauză.

Procurorii anticorupție susțin că, în perioada 24 – 29 octombrie 2025, bărbatul ar fi lăsat să se creadă că are relații și putere de decizie la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, încercând să profite de vulnerabilitatea unei persoane implicate într-un dosar penal. În schimbul sumei cerute, acesta promitea că poate determina un ofițer de poliție să deschidă un dosar fictiv, în urma unui denunț formulat chiar de inculpatul care i-a oferit banii.

Planul era unul elaborat: denunțul urma să genereze un document oficial, un înscris pe care martorul să-l folosească în instanță, astfel încât să obțină reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă în dosarul său. În realitate, promisiunea nu avea nicio bază legală, iar presupusa influență asupra polițistului era doar o modalitate de a obține bani sub pretextul unei intervenții „garantate”.

Anchetatorii au stabilit că cei 25.000 de euro urmau să fie dați în două tranșe: prima jumătate, în valoare de 12.500 de euro, trebuia să fie înmânată pe 29 octombrie, iar restul după data de 15 ianuarie 2026. În momentul predării primei tranșe, procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au intervenit și au realizat flagrantul, surprinzându-l pe bărbat în timp ce primea banii.

După reținere, inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile care i se impută, respectiv comiterea infracțiunii de trafic de influență. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea acestuia pentru 24 de ore, urmând ca suspectul să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

