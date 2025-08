Cristian Popescu Piedone, pus sub control judiciar. Acesta nu mai poate conduce ANPC SURSE

Procurorii i-au comunicat marți, 22 iulie, lui Cristian Popescu Piedone, după două runde de audieri în aceeași zi, că i se aplică măsura controlului judiciar și că nu își mai poate exercita funcția de președinte al ANPC, spun sursele ProTV. Piedone a negat acuzațiile de trafic de influență atunci când a fost intervievat de presă.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut, marți, percheziţii la cinci adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Constanţa, una fiind sediul unei instituţii publice.

Descinderi au loc inclusiv la locuinţa lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru şi la un complex din Mamaia unde el era cazat, într-un dosar în care şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) este suspectat că a avertizat un hotel din Sinaia despre un control.

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el.

Piedone a ajuns de dimineață la audieri și, ulterior, a plecat, declarând presei că nu i s-a aplicat nicio măsură. La orele 16, Piedone s-a întors la audieri la DNA, iar după ora 19 a plecat de la sediul Direcției.

