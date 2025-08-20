Miniștrii României care au ajuns pe mâna DNA, greu de condamnat. Nici jumătate din dosare nu s-au încheiat cu pedepse pentru politicieni

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:02
Marius Voineag, șeful DNA FOTO Hepta

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a dezvăluit că dintre cele 36 de dosare ale miniștrilor anchetați de DNA, doar 14 s-au încheiat cu condamnări definitive.

Voineag a declarat la Aleph News că DNA și-a făcut treaba în cazul acestor dosare.

„Am fost foarte atenți cu acuzațiile în ce privește zona de top-level. De foarte multe ori am vrut să ieșim cu ele probate”, a spus șeful DNA.

Marius Voineag a precizat că mai sunt cinci dosare pe rol.

„Există o anumită volatilitate și în ce privește miniștri, de foarte multe ori deschidem, dar ajungem tot la foști, există o fluctuație constantă și pe partea de Guvern. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive, mai sunt 5 pe rol, restul au fost foarte multe situații care nu ne-au ajutat pe noi din punct de vedere al acurateții acuzațiilor. Am avut înfrângeri, motiv pentru care am vrut să fim foarte preciși”, a mai spus Voineag.

