Panourile de campanie ale lui Nicolae Ciucă, în vizorul DNA. Procurorii anti-corupție au început urmărirea penală în cazul finanțării din bani publici

Procurorii DNA au demarat, în luna august, urmărirea penală in rem în legătură cu scandalul referitor la utilizarea a 2 milioane de euro din fonduri publice pentru cele 400 de panouri publicitare care promovau cartea lui Nicolae Ciucă, intitulată „Un ostaș în slujba țării”.

Spălare de bani și utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate sunt acuzațiile făcute de Direcția Națională Anti-corupție, relatează antena3.ro.

”Prin ordonanta din data de 08.08.2024 s-a dispus inceperea urmãririi penale in cauzã sub aspectul sävârsirii infractiunilor de utilizarea subventiilor in alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000, si spălarea banilor, prev. de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019. În interesul solutionării cauzei se impune ca Autoritatea Electorală Permanentă sã punã la dispozitie, în copie certificatã conform cu originalul, toate inscrisurile iustificative, detinute la nivelul institutiei, aferente plăților efectuate”, scrie într-o adresă a procurorilor, consultată de sursa citată.

Partidul Național Liberal a cheltuit două milioane de euro pentru 400 de panouri publicitare ce l-au promovat pe Nicolae Ciucă, având sloganul „Un ostaș în slujba țării”. Aceste panouri au fost amplasate de-a lungul principalelor autostrăzi și drumuri naționale din România.

Costurile, care au acoperit o perioadă de trei luni de afișaj, au fost plătite din fonduri publice, mai exact din subvenția pe care PNL o primește de la bugetul de stat.

