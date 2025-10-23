Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 13:51
Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora
Sediul DNA FOTO: Facebook/DNA

Procurorii DNA fac joi, 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii suspectate de infracţiuni de corupţie. Faptele ar fi fost comise în acest an.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în cursul anului 2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora”, anunţă, joi, DNA.

Ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 18 locaţii situate pe raza judeţului Braşov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Potrivit surselor G4Media, vizată este conducerea Direcției de Sănătate Publică, iar procurorii investighează fapte de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.

Comunicatul DNA

Direcția Națională Anticorupție a transmis următorul comunicat de presă:

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în cursul anului 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 23 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 18 locații situate pe raza județului Brașov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Ep. 147 - România intră în război???

