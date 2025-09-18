Compania de Apă Brașov, ținta unor percheziții DNA. Acuzații de dare și luare de mită și de trafic de influență

Autor: Aniela Manolea
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 10:02
Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează joi, 18 septembrie, 12 percheziții într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. Este implicat directorul general al Companiei de Apă Brașov, dar și un consilier județean, ambii având funcții de conducere în filială locală PNL.

Perchezițiile DNA vizează 12 locații de pe raza județelor Brașov și Galați într-un dosar în care se investighează infracțiuni de dare și luare de mită, dar și trafic de influență, au informat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, au loc descinderi la Compania de Apă Brașov și la directorul instituției, Liviu Cocoș, precum și la unul dintre cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin.

Liviu Cocoș este prim-vicepreședinte al filialei locale PNL, iar Todorică Șerban este secretarul general al filialei liberale.

