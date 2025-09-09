Percheziții DNA la compania care furnizează agent termic Capitalei. Procurorii au suspiciuni de dare și luare de mită

Procurorii DNA au descins marţi la sediul central al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), cel mai mare producător de energie termică din România, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupţie, compania anunţând că oferă „cooperare deplină” anchetatorilor şi că activitatea de producţie nu este afectată. Conform surselor, vizată ar fi conducerea companiei.

Perchezițiile au fost confirmate de către ELCEN printr-un comunicat de presă remis News.ro, în care precizează că procurorii DNA au solicitat documente şi informaţii necesare acţiunii în curs. ELCEN menţionează că reprezentanţii companiei cooperează „în mod deplin” pentru a facilita desfăşurarea verificărilor.

Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de marţi, 9 septembrie 2025, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente.

Potrivit ELCEN, procurorii au solicitat punerea la dispoziţie a unor documente şi informaţii necesare acţiunii aflate în curs, iar compania cooperează în mod deplin pentru a facilita desfăşurarea verificărilor, se arată în comunicatul citat.

Conducerea companiei îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea legii şi transparenţă în activitatea desfăşurată, precizând că sunt „tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate” solicitările instituţiilor statului.

Ads

Percheziții în opt locații

ELCEN menţionează că desfăşurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activităţii companiei şi asigurarea producerii energiei electrice şi termice pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional.

„Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, se mai arată în comunicatul citat. Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile se desfăşoară în opt locaţii şi vizează suspiciuni de dare şi luare de mită, fiind implicate inclusiv persoane din conducerea ELCEN. Sursele citate au menţionat că procurorii au ridicat documente din toate birourile sediului central al companiei care asigură energia electrică şi termică pentru bucureşteni.

Compania Electrocentrale București (ELCEN) este cel mai mare producător de energie termică din România, având rol strategic în alimentarea cu agent termic a Capitalei.

Ads