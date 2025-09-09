Percheziții DNA la compania care furnizează agent termic Capitalei. Procurorii au suspiciuni de dare și luare de mită

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 13:00
610 citiri
Percheziții DNA la compania care furnizează agent termic Capitalei. Procurorii au suspiciuni de dare și luare de mită
Procorii au suspiciuni de dare și luare de mită FOTO Facebook /Direcția Națională Anticorupție

Procurorii DNA au descins marţi la sediul central al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), cel mai mare producător de energie termică din România, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupţie, compania anunţând că oferă „cooperare deplină” anchetatorilor şi că activitatea de producţie nu este afectată. Conform surselor, vizată ar fi conducerea companiei.

Perchezițiile au fost confirmate de către ELCEN printr-un comunicat de presă remis News.ro, în care precizează că procurorii DNA au solicitat documente şi informaţii necesare acţiunii în curs. ELCEN menţionează că reprezentanţii companiei cooperează „în mod deplin” pentru a facilita desfăşurarea verificărilor.

Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de marţi, 9 septembrie 2025, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente.

Potrivit ELCEN, procurorii au solicitat punerea la dispoziţie a unor documente şi informaţii necesare acţiunii aflate în curs, iar compania cooperează în mod deplin pentru a facilita desfăşurarea verificărilor, se arată în comunicatul citat.

Conducerea companiei îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea legii şi transparenţă în activitatea desfăşurată, precizând că sunt „tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate” solicitările instituţiilor statului.

Percheziții în opt locații

ELCEN menţionează că desfăşurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activităţii companiei şi asigurarea producerii energiei electrice şi termice pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional.

„Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, se mai arată în comunicatul citat. Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile se desfăşoară în opt locaţii şi vizează suspiciuni de dare şi luare de mită, fiind implicate inclusiv persoane din conducerea ELCEN. Sursele citate au menţionat că procurorii au ridicat documente din toate birourile sediului central al companiei care asigură energia electrică şi termică pentru bucureşteni.

Compania Electrocentrale București (ELCEN) este cel mai mare producător de energie termică din România, având rol strategic în alimentarea cu agent termic a Capitalei.

Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani
Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani
Autoritățile din Jersey -un paradis fiscal din Canalul Mânecii- desfășoară o anchetă penală împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea, în...
Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei
Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei
Direcția Națională Anticorupție anunță că joi, 4 septembrie, a dispus reținerea pentru 24 de ore a cinci inculpați, toți având calitatea de administratori sau reprezentanți ai unor...
#DNA, #ELCEN, #coruptie, #procurori, #perchezitii , #perchezitii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
ObservatorNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Vremea in Romania pana pe 6 octombrie
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
  2. Cel puțin 5 capete de porc puse în fața unor moschei din Franța. Pe unul a fost scris „Macron”
  3. Propagandă anti-Bruxelles descoperită în Cehia. „Canibali la porți: Fanaticii verzi vor să ne mâncăm unii pe alții!” și alte sloganuri halucinante promovate de Moscova
  4. Percheziții DNA la compania care furnizează agent termic Capitalei. Procurorii au suspiciuni de dare și luare de mită
  5. O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului
  6. Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
  7. Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
  8. Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
  9. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  10. Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război