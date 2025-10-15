DNA lovește din nou: Percheziții la firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală în valoare de 30 de milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 15 octombrie, percheziţii la mai multe firme de ride-sharing într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 30 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în nouă locaţii situate pe raza municipiului Timişoara, precum şi în localităţi din judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada ianuarie 2023 - aprilie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei", se precizează în comunicat.

Firmele de ride-sharing, luate la bani mărunți de autorități

Nu este pentru prima dată în ultima perioadă când firmele de ride-sharing sunt controlate de autorități. Inspectorii Antifraudă au identificat, la sfârșitul lunii septembrie, o schemă complexă de evaziune fiscală care a creat un prejudiciu de peste 266 de milioane de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor.

Potrivit inspectorilor ANAF, o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare.

În urma investigaţiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au dat şi sancţiuni contravenţionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

De asemenea, inspectorii au descoperit că numeroase societăţi nu fiscalizează corect veniturile şi ascund plata veniturilor salariale, aducând prejudicii bugetului de stat. Potrivit sursei citate, schema evazionistă constatată funcţiona astfel: o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate şi 30 de situaţii în care şoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale şi nu emiteau bonuri, fiind sancţionaţi conform legii, precizează aceeaşi sursă.

