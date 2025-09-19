Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc PSD-istului

Flavius Nedelcea (PSD), secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut, vineri, 19 septembrie, de procurorii DNA.

Nedelcea ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local, conform surselor G4Media.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022, unde coordonează activitatea Direcției Resurse Minerale și pe cea a Direcției Administrarea Participațiilor Statului (DAPS).

DAPS are și atribuții privind organizarea și desfășurarea administrării participațiilor statului, de la împuternicirea reprezentanților în AGA și până la evaluarea membrilor CA, scrie Libertatea.

Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom.

În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș-Severin, iar în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse, Nedelcea făcea parte din două Consilii de Administrație:

SC IOR SA, pentru care a obținut 14.155 lei;

Loteria Română, pentru care a obținut 85.878 lei;

În același timp, Nedelcea a mai încasat 257.916 lei din salariul de vicepreședinte comitet interministerial de finanțări la Exim Bank.

