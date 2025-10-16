Șefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar. Cauțiunea uriașă stabilită de instanță pentru generalul-maior Florentina Ioniță-Radu SURSE

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 21:25
Șefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar. Cauțiunea uriașă stabilită de instanță pentru generalul-maior Florentina Ioniță-Radu SURSE
Generalul Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar Central FOTO RO Health Review

Generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central (SMC) din București, a fost dusă joi, 16 octombrie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiată într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

La finalul audierilor, șefa SMC a fost plasată sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, anchetatorii i-au impus și interdicția de a ocupa funcția de manager al unității medicale.

Florentina Ioniță este acuzată de DNA de abuz în serviciu și complicitate la această infracțiune, precum și de uzurparea funcției, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai spitalului implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, joi, percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar în care se investighează fapte de corupție săvârșite de către cadre medicale militare în perioada 2020 - 2023.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații din București și județul Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

'Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 - 2023', se precizează în comunicat.

#DNA, #sefa spital militar central, #Florentina Ionita Radu, #audieri, #control judiciar DNA , #DNA
