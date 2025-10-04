Șeful DNA, supărat pe ANAF că nu și-a făcut treaba. A trimis mult prea puține sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală. "O surpriză neplăcută"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 23:27
479 citiri
Șeful DNA, supărat pe ANAF că nu și-a făcut treaba. A trimis mult prea puține sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală. "O surpriză neplăcută"
Marius Voineag, șeful DNA FOTO Hepta

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a declarat că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcționarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aștepta la mai multe astfel de sesizări. În schimb, Voineag a anunțat că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzații față de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF și Vamă.

”Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF, patru sesizări pe întreg anul trecut. Toate instituțiile cu atribuții de control, undeva la 36-37 de sesizări pe an. Imaginați-vă că noi totuși avem un flux de 1.800 – 2.000 de dosare pe an pe care le deschidem”, a declarat Marius Voineag, vineri seară, la Antena 3.

Întrebat care crede că este explicația pentru care doar patru sesizări s-au făcut la DNA de către ANAF, procurorul-șef al DNA a afirmat: ”Și pentru noi a fost o surpriză neplăcută. DNA nu se ocupă de investigație în ceea ce privește evaziunea fiscală și m-aș fi așteptat la mult mai multe. Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți”.

Voineag a explicat că procurorii au instrumentat șapte dosare de mare evaziune fiscală.

”Avem prejudicii între 18 și 96 de milioane de lei la fiecare dintre aceste dosare”, a explicat șeful DNA, precizând că, la dosarul cu prejudiciu de 96 de milioane de lei, s-au pus sechestre asiguratorii până la suma de 60 de milioane de lei.

”Stăm destul de bine în ceea ce privește măsurile asiguratorii”, a adăugat procurorul-șef al DNA.

Întrebat dacă dintre angajații ANAF care ”nu văd marea evaziune” au fost vizate persoane, șeful DNA a afirmat: ”DNA și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce privește combaterea corupției în cadrul unor astfel de instituții. Avem undeva la 70 de persoane, în ultimii doi ani, cu acuzații formulate din cadrul ANAF și Vamă, cu minim 40 de măsuri preventive”.

Voineag s-a referit la cazul unui șef de la AJFP Giurgiu ”care reușea să facă șterse datorii de zeci de milioane de lei, contra unei mite de zeci de mii de lei”.

Voineag a explicat că șeful respectiv, cu alți angajați, învăța oamenii de afaceri să-și mute sediul social dintr-o parte în alta, iar în timpul operațiunilor, datoriile firmei nu mai erau trecute pe noul sediu.

”Cineva încasa ca să facă șterse niște datorii, care ele la un moment dat figurează undeva”, a explicat Voineag.

Legea 126/2024 stipulează că sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile prevăzute la art. 8, 9 și 9^2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.

Mesaje scrise pe casa obținută ilegal de Iohannis, executată silit de ANAF: „Borfașilor, dați banii înapoi”
Mesaje scrise pe casa obținută ilegal de Iohannis, executată silit de ANAF: „Borfașilor, dați banii înapoi”
Imobilul din centrul Sibiului pierdut de familia Iohannis și preluat de ANAF a devenit ținta unor mesaje scrise pe pereți. „Borfașilor, dați banii înapoi” și „Vreau să cumpăr....
ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala
ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care...
#DNA, #marius voineag, #ANAF, #evaziune fiscala Romania , #DNA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A murit la doar 22 de ani, la doua saptamani dupa ce a facut un pas urias. Cauza decesului, neasteptata
Digi24.ro
Modernizarea Armatei SUA si filosofia Silicon Valley. Dezvaluiri despre serviciile Palantir si Anduril, conduse de aliatii lui Trump
DigiSport.ro
ZERO! Dat afara din Romania, a patit-o mai rau in alta tara

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Planul cinic al lui Putin de a rupe NATO: Rusia are trei ținte foarte clare
  2. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale și ninsori în următoarele ore UPDATE
  3. Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare VIDEO FOTO
  4. Risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid la persoanele care consumă energizante. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu
  5. Ultimatumul lui Trump a avut efect. Hamas este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni în conformitate cu planul pentru Gaza al președintelui american
  6. Șeful DNA, supărat pe ANAF că nu și-a făcut treaba. A trimis mult prea puține sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală. "O surpriză neplăcută"
  7. Blocaj bugetar în SUA: incertitudine în jurul livrărilor de armament către Ucraina
  8. "Nu vrem să murim pentru Ucraina". Viktor Orbán va face orice este posibil să împiedice aderarea țării la UE. "Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm"
  9. Germania investighează posibile legături între un vas din „flota fantomă” a Rusiei și dronele ce au pus pe jar autoritățile
  10. Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO