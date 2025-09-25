Atacatorii cibernetici folosesc numele a două site-uri cunoscute din România pentru a fura datele cetățenilor. Avertismentul DNSC VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:38
Românii, ținta unor noi atacuri pe internet FOTO: Pixabay

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, 25 septembrie, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi.

De asemenea, este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova ”oportunităţi de câştiguri”.

Potrivit DNSC, atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime şi încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale.

”Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, au transmis specialiştii.

Aceştia au o serie de recomandări:

-Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii.

-Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online).

-Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

-Foloseşte un antivirus actualizat şi activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

-Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro

Cu o zi în urmă, DNSC a avertizat asupra unei serii de atacuri cibernetice direcţionate către CECCAR.

”În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizaţii profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase şi crearea de site-uri false ce imită surse legitime”, au transmis specialiştii.

În plus, sunt folosite imagini cu persoane publice din România ce promovează o aşa-zisă ”oportunitate de investiţie” cu promisiunea unor câştiguri miraculoase.

”Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, au transmis specialiştii.

