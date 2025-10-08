BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Costurile de referință la credite și depozite rămân neschimbate

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:39
BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an FOTO Hepta

BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, a anunțat instituția miercuri, 8 octombrie. Decizia luată de Consiliul de Administraţie al BNR „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 8 octombrie 2025, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, anunţă BNR într-un comunicat.

Instituţia precizează că decizia a fost luată „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse. BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare”, menţionează BNR.

Consilierul lui Isărescu, premoniție sumbră: „Oamenii vor fi foarte nemulțumiți”. Critici pentru Bolojan
Consilierul lui Isărescu, premoniție sumbră: „Oamenii vor fi foarte nemulțumiți”. Critici pentru Bolojan
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în care oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci...
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera...
