Băncile românești au furat startul ieftinirii împrumuturilor. Cum arată peisajul european și românesc al relaxării monetare din 2024

Banca Centrală Europeană este așteptată să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază în cadrul ședinței din 6 iunie. Rata principală de refinanțare ar ajunge astfel la 4,25%, rata de creditare marginală la 4,50% și rata dobânzii la depozite la 3,75%. În acest context, economiștii europeni și reprezentanții pieței de capital au început să calculeze speculativ ce urmează pentru economia europeană și câte tăieri de dobânzi ar mai urma în 2024. Pe plan național însă piața pare să se descurce fără indicațiile Băncii Naționale a României (BNR). Deși guvernatorul BNR a semnalat în mai că cel mai probabil împrumuturile nu se vor ieftini anul acesta, băncile au redus ratele dobânzilor la depozite și împrumuturi mizând pe o relaxare monetară care nu a venit de la centru.

Ședința BCE de pe 6 iunie va marca prima reducere a dobânzilor de referință europene după opt ani, din martie 2016, atât pentru rata operațiunilor principale de refinanțare cât și rata de creditare marginală, în timp ce pentru dobânzile la depozite va fi prima reducere din septembrie 2019.

Contextul ține de rezultatele pe care le-a văzut BCE după campania agresivă de creștere a dobânzilor de referință începând din iulie 2022, mișcare care a contribuit la reducerea ratei inflației din zona euro de la un vârf de 10,6% în octombrie 2022 la 2,6% în mai 2024. Potrivit Euronews, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a indicat în martie că mai multă claritate și date suficiente vor fi disponibile până în iunie. Astfel, deși inflația nu a atins încă complet ținta de 2%, scăderea sa substanțială semnalează o tendință descendentă continuă, așteptată să persiste în lunile următoare.

Conform celor mai recente proiecții ale BCE din martie 2024, rata medie a inflației este așteptată să scadă la 2% în 2025 și 1,9% în 2026. În ceea ce privește inflația de bază, care exclude prețurile la energie și alimente, proiecțiile o văd la 2,1% pentru 2025 și 2,0% pentru 2026. Reducerea de 25 de puncte de bază ar menține, de asemenea, rate pozitive ale dobânzilor, deoarece cele nominale vor rămâne peste rata actuală a inflației, arată sursa citată.

Cel mai nefast rezultat al campaniei stricte de coborâre a inflației din partea BCE a fost faptul că scumpirea tot mai drastică a împrumuturilor a creat o încetinire a creșterii economice a blocului comunitar, reducând cererea pentru a frâna presiunile asupra prețurilor. Deși economia zonei euro a crescut cu 0,3% în primul trimestru al anului 2024, cele două trimestre precedente au fost marcate de contracții de 0,1%. Al doilea trimestru al anului 2023 a înregistrat o creștere minoră de 0,1%, iar primul trimestru al anului 2023 și ultimul din 2022 au înregistrat stagnare, raportează Euronews.

Cum arată prognoza monetară în UE pentru a doua jumătate a anului 2024

În ciuda reducerii ratelor anticipate pe scară largă în iunie, este important de amintit faptul că recentele declarații ale oficialilor BCE sugerează că nu va exista un angajament consistent și predictibil pentru reduceri viitoare. Astfel, o reducere suplimentară a ratei în iulie rămâne incertă, deoarece BCE dorește să păstreze flexibilitatea în deciziile sale și să continue monitorizarea datelor economice, punctează analiștii Euronews.

Deși majoritatea economiștilor încă prevăd reduceri trimestriale în urma mișcării inițiale din această săptămână, unii consideră că inflația persistentă, creșterea rapidă a salariilor și producția surprinzător de robustă din zona euro vor constrânge relaxarea monetară. Piața de capital și-a redus așteptările privind relaxarea, întăriți de declarațiile membrului Consiliului Executiv Isabel Schnabel și ale președintelui Bundesbank, Joachim Nagel, care par să excludă luna iulie, în timp ce Robert Holzmann din Austria a declarat că două reduceri în 2024 ar putea fi suficiente, relatează Bloomberg.

Cele mai recente rapoarte economice oferă motive de precauție. Un indicator cheie al salariilor din zona euro, pe care factorii de decizie sperau să arate că inflația a fost în sfârșit învinsă, nu a reușit să se modereze - indicând presiuni asupra prețurilor, în special în sectorul serviciilor, care ar putea dura mai mult pentru a se atenua. De fapt, inflația a crescut la 2,6% luna trecută de la 2,4% în aprilie - mai mult decât se aștepta. Noile proiecții economice pentru luna iunie ar putea sugera o ușoară ajustare pozitivă a creșterii economice și a inflației pentru 2024, menținând în același timp previziunea de inflație de 2% pentru 2025 neschimbată.

În același timp, economia celor 20 de națiuni a revenit mai puternic decât se anticipase după recesiunea ușoară din a doua jumătate a anului trecut, piața muncii rămânând rezilientă, șomajul atingând recent un minim istoric și sondajele de afaceri arătând chiar semne de viață la producătorii în dificultate. Cu toate acestea, economiștii așteaptă mai puține mișcări în acest an. Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj Bloomberg înaintea reuniunii BCE din aprilie anticipau patru sau cinci reduceri de rate în 2024. Nimeni nu mai prezice cinci, iar proporția celor care văd patru a scăzut.

În mod similar, piețele - care estimau trei reduceri pentru acest an încă din aprilie - au acum exclus luna iulie și pun doar șansele unei reduceri în septembrie la 60%.

„Credem că BCE își va revizui în sus proiecțiile trimestriale ale inflației, creând un context stânjenitor pentru reducere,” a declarat Gabriele Foa, manager de portofoliu la Algebris Investments, într-o notă trimisă prin e-mail către Bloomberg. „Piețele au exclus aproape complet o reducere în iulie și acum văd doar aproximativ două reduceri în total până la sfârșitul anului. În acest moment, considerăm că o reducere a BCE săptămâna aceasta ar putea fi văzută curând ca o greșeală de politică monetară.”

Care sunt riscurile la care se supune BCE dacă va susține relaxarea de politică monetară sau dacă se va menține fermă în stagnarea dobânzilor-cheie

Riscurile de a reduce ratele prea mult sau prea puțin sunt esențiale pentru deciziile Băncii Centrale Europene (BCE). Reducerea ratelor prea mult ar putea stimula cererea consumatorilor și investițiile, însă ar risca, de asemenea, reaprinderea presiunilor inflaționiste, împiedicând atingerea țintei de 2%. În plus, o astfel de măsură ar lăsa BCE vulnerabilă la incertitudinile legate de prețurile energiei și tensiunilor geopolitice, având amortizoare reduse împotriva fluctuațiilor prețurilor.

Pe de altă parte, reducerea ratelor prea puțin ar putea frâna creșterea economică în zona euro, menținând o politică monetară prea restrictivă pentru prea mult timp. Acest lucru ar risca să lărgească decalajul economic față de Statele Unite, afectând competitivitatea economică a zonei euro. Divergențele față de politica Federal Reserve (Fed) ar putea afecta semnificativ cursurile de schimb, iar reducerile agresive ale ratei de către BCE ar pune presiune descendentă asupra euro față de dolar, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la bunurile și serviciile importate, punctează Euronews.

Prin urmare, BCE este probabil să adopte o cale de mijloc, reducând ratele moderat și menținând o abordare flexibilă, dependentă de date, pentru ajustările viitoare. Aceasta ar permite BCE să echilibreze riscurile reducerii ratelor prea mult cu cele ale reducerii prea puțin, asigurându-se că politicile sale susțin creșterea economică fără a reaprinde inflația.

Fenomenul bizar din România: băncile s-au adaptat cererii de pe piață fără să primească undă verde de la BNR

În cazul României, acțiunile sectorului bancar nu par să urmeze principiile prudente ale oficialilor europeni, în condițiile în care Banca Națională Română se anunță mult mai sceptică privind potențiale reduceri ale dobânzilor-cheie în țară anul acesta.

Potrivit unei analize recente Profit.ro, băncile au redus dobânzile la depozitele la termen și la creditele acordate clientelei în aprilie, mai ales în cazul împrumuturilor de consum. Mai exact, băncile au continuat să reducă dobânzile atât la depozite, cât și la credite, anticipând o relaxare monetară prematură. Dobânda medie la depozitele noi a scăzut în aprilie la 5,36% pe an, comparativ cu 5,74% la sfârșitul anului trecut și peste 7,3% în octombrie 2022. Contextul ar fi dat de un excedent mare de lichiditate în piața interbancară, care a dus dobânzile la tranzacțiile între bănci la nivelul ratei facilității de depozite, de 6% pe an. În paralel, dobânda la depozite rămâne sub rata actuală a inflației, de 5,9%, chiar dacă inflația s-a redus de la 6,6% în martie. Pentru depozitele în euro, dobânda medie a crescut la 2,48% pe an, iar la cele în dolari a scăzut la 3,6% pe an.

Băncile au redus dobânzile la creditele acordate populației, de la o medie de 9,03% în februarie la 8,28% în aprilie, în principal prin ajustarea ofertelor pentru creditele de consum. Dobânzile anuale efective pentru creditele de consum au scăzut la 10,69% în aprilie, cel mai redus nivel din mai 2022. În schimb, dobânzile la creditele ipotecare noi au rămas aproape nemodificate în ultimul an, în jurul nivelului de 8%, arată Profit.ro.

Dobânda medie pentru împrumuturile cu scadența inițială de peste cinci ani a scăzut la 7,56% pe an în aprilie, susținută de scăderea ROBOR la 3 luni și a IRCC, care a fost actualizat în jos la 5,9%, iar pentru creditele ipotecare noi în euro, dobânda medie a rămas stabilă la 6,46% pe an. Împrumuturile în sold în euro au o dobândă medie de 7,83% pe an, în timp ce dobânda pentru ipotecarele în lei continuă să fie sub cea la euro.

Problema e că fenomenul pare susținut strict de cererea și disponibilitatea pieței. La jumătatea lunii mai, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că momentul mult așteptat al reducerii dobânzii cheie s-ar putea să nu vină în acest an, dar dacă inflaţia pe luna mai va fi scăzută.

„S-ar putea să nu vină. Nici nu spunem. Atenţie, când am spus în februarie că e vorba de două luni de scădere a inflaţiei am mai folosit un cuvânt, cel puţin. Şi mulţi au scos cel puţin. Am spus cel puţin două luni de scădere a inflaţiei. Deci nu am spus că imediat în luna mai, după două luni, reducem dobânzile. Aşa şi acum. De fapt l-am şi rugat pe un membru al Consiliului să iasă la televizor şi să spună: măi, guvernatorul a spus cel puţin două luni. Nu facem pentru dumneavoastră forward guidance. Dumneavoastră ştiţi câtă discuţie este în lume, politica Băncii Naţionale este mai degrabă data-dependent. Suntem dependenţi de informaţii, de date. Nu numai de cele interne dar şi de cele externe. În plus faţă de a da inflaţia în jos fără a crea recesiune, preferăm ca inflaţia să vină mai lent în jos dar fără reveniri. Asta este preferinţa noastră. Nu este uşor.

Ştim că în Ungaria a fost o revenire. Din datele pe care le avem în Polonia s-ar putea să fie în august. De aceea s-au şi oprit. Deci noi preferăm să fie aşa mai încet. Pe limba dumneavoastră slowly but surely. Să fie mai încet dar sigură reducerea inflaţiei. Şi momentul în care Consiliul de Administraţie, în înţelepciunea lui, luând mai mulţi factori şi ascultând mai multe opinii pentru a lua decizia, va hotărî acest lucru, s-ar putea într-adevăr să nu fie nici luna iulie şi nici august. Mai discutăm, ne uităm la date. Dacă inflaţia din mai, care se va publica în iunie, va fi scăzută, nu cred că membri Consiliului vor fi reticenţi aşa să se uite mai cu atenţie la date", a spus Mugur Isărescu, în conferinţa de prezentare a Raportului asupra inflaţiei, întrebat dacă este posibil ca momentul reducerii dobânzii de politică monetară să nu vină în acest an.

În România, chiar dacă va exista o reducere a costului de împrumut reglat de BNR, nu va fi o scădere puternică

„Şi acum încercăm să răspundem la întrebarea de ce celelalte ţări au început să coboare rata de politică monetară şi noi nu am făcut acest lucru. Pentru că la ei ajutarea inflaţiei, coborârea inflaţiei, a fost mult mai rapidă decât la noi, şi, în consecinţă, ei au ajuns mai repede la inflaţie sub rata dobânzii şi deci au rată reală a dobânzii de politică monetară, ex post bineînţeles, aşa am calculat-o, nu ştim exact care va fi inflaţia în viitor, aproape 3% în Cehia, peste 3% rată reală a dobânzii în Polonia, aproape 4% în Ungaria, pe când în România numai cu ultimele două scăderi de preţuri avem o rată reală a dobânzii de politică monetară", a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a declarat atunci că decizia privind reducerea inflaţiei trebuie făcută fără a intra în recesiune. „Aud discuţii în public, că domnule, problema este faptul că Guvernul se împrumută. Ce înseamnă dacă Guvernul nu ar putea să se împrumute şi n-ar finanţa deficitul? Înseamnă criză nu numai financiară, înseamnă economică, criză socială, criză politică. Noi, şi eu mai ales, am trăit aceste evenimente în anii '90. Nu aveam nici datorie externă atunci, sau era foarte mică, şi umblam disperaţi să găsim bani ca să finanţăm deficitul care oricum era mai mic.

Au fost ani extrem de grei. Deci soluţia nu este să opreşti finanţarea deficitului. Asta ar însemna un şoc teribil pentru economie şi pentru ţară. Soluţia este să reduci deficitul fiscal şi pe partea de cheltuieli şi pe partea de venituri, în ambele părţi. Acestea sunt opţiunile pe care trebuie să le facă Guvernul şi observaţi că se fac foarte greu. Mă opresc aici. Încercăm în continuare să dăm inflaţia treptat în jos, nu bruscăm economia. Nu apăsăm brutal pe frână, pe politica monetară ca să nu creăm o recesiune pentru că asta ne mai trebuie într-un an electoral", a declarat Mugur Isărescu.