Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 23:40
Premierul Ilie Bolojan - Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 16 septembrie, întrebat despre situația economică a României, că în acest an țara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât costă Autostrada Moldovei A7.

Ilie Bolojan a afirmat, marți seară, la Antena 3, că diferența pe care România o înregistrează între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 miliarde de euro într-un an, iar pentru a ne împrumuta, dobânzile plătite de țară sunt foarte mari.

”Față de 130 de miliarde, noi cheltuim cu 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim, trebuie să împrumutăm. În fiecare an costurile acestor împrumuturi, datorită dobânzilor, sunt tot mai mari. România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a dat ca exemplu și Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro.

”Datorită acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei, nu văd lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta. Ca să corectezi asemenea diferențe e nevoie de câteva metode care nu sunt inventate în România. Înseamnă că trebuie să crești veniturile. A doua direcție este scăderea de cheltuieli care nu se poate face de pe o zi pe alta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că România are blocuri mari de cheltuieli care trebuie reduse, printre care și cel al administrației.

