România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut

Comuna Jurilovca, situată în județul Tulcea, a fost recent declarată stațiune turistică de interes local printr-o hotărâre a Guvernului. Această așezare pitorească din Dobrogea atrage turiști datorită peisajelor sale și accesului facil la litoral.

Cu o populație de aproximativ 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni, comuna se remarcă prin bucătăria tradițională.

„Sunt rețete de la pescari, pe care le-am preluat și noi, cum este peștele marinat, la fel, rețeta de la ei. Încercăm să mergem cât mai mult pe rețetele tradiționale”, a declarat Laura Fătu, bucătăreasă locală, potrivit Digi24.

Accesul în Jurilovca este facil, comparativ cu alte zone din Delta Dunării, fiind ușor de ajuns cu mașina. Cei care doresc plimbări cu ambarcațiuni pot porni din port spre Gura Portiței, o fâșie de nisip situată între Marea Neagră și limanul Golovița.

Vestea transformării comunei în stațiune a fost primită cu entuziasm de localnici și cu oarecare rezerve de unii vizitatori.

„Este o idee foarte bună pentru dezvoltarea acestui sat de pescari, iar noi suntem foarte mulțumiți”, a spus un turist, potrivit sursei citate.

„Este clar că ne aflăm într-un moment istoric, când Jurilovca devine stațiune turistică de interes local. Noi deja de câțiva ani am muncit pentru a fi vizibili pe piață. Jurilovca a fost un sat pescăresc. Acest lucru s-a transformat între timp”, a spus și proprietarul unei pensiuni.

Unii turiști remarcă însă că popularitatea sporită poate modifica atmosfera locului: „Eu vin aici și mă dau cu caiacul de 10 ani și na… cândva a fost foarte frumos și liniște. Și acum e fain și liniște, dar știți cum e când se mediatizează puternic un loc de natură, se aglomerează, vine foarte multă lume.”

Autoritățile locale asigură că statutul de stațiune nu va afecta farmecul natural al zonei. Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, a declarat: „Nu vor găsi, în primul rând, blocuri sau hoteluri cu zeci de etaje, zgârie-nori și așa mai departe. Vom menține aceleași tipuri de clădiri.”

În 2012, comuna avea doar patru pensiuni. În prezent, numărul acestora a ajuns la 46.

În aceeași hotărâre, Guvernul a aprobat și declararea a patru alte zone din județele Călărași, Gorj, Caraș-Severin și Argeș drept stațiuni turistice de interes local.

