România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 11:17
320 citiri
România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut
Comuna Jurilovca FOTO: Facebook/ Primăria Comunei Jurilovca

Comuna Jurilovca, situată în județul Tulcea, a fost recent declarată stațiune turistică de interes local printr-o hotărâre a Guvernului. Această așezare pitorească din Dobrogea atrage turiști datorită peisajelor sale și accesului facil la litoral.

Cu o populație de aproximativ 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni, comuna se remarcă prin bucătăria tradițională.

„Sunt rețete de la pescari, pe care le-am preluat și noi, cum este peștele marinat, la fel, rețeta de la ei. Încercăm să mergem cât mai mult pe rețetele tradiționale”, a declarat Laura Fătu, bucătăreasă locală, potrivit Digi24.

Accesul în Jurilovca este facil, comparativ cu alte zone din Delta Dunării, fiind ușor de ajuns cu mașina. Cei care doresc plimbări cu ambarcațiuni pot porni din port spre Gura Portiței, o fâșie de nisip situată între Marea Neagră și limanul Golovița.

Vestea transformării comunei în stațiune a fost primită cu entuziasm de localnici și cu oarecare rezerve de unii vizitatori.

„Este o idee foarte bună pentru dezvoltarea acestui sat de pescari, iar noi suntem foarte mulțumiți”, a spus un turist, potrivit sursei citate.

„Este clar că ne aflăm într-un moment istoric, când Jurilovca devine stațiune turistică de interes local. Noi deja de câțiva ani am muncit pentru a fi vizibili pe piață. Jurilovca a fost un sat pescăresc. Acest lucru s-a transformat între timp”, a spus și proprietarul unei pensiuni.

Unii turiști remarcă însă că popularitatea sporită poate modifica atmosfera locului: „Eu vin aici și mă dau cu caiacul de 10 ani și na… cândva a fost foarte frumos și liniște. Și acum e fain și liniște, dar știți cum e când se mediatizează puternic un loc de natură, se aglomerează, vine foarte multă lume.”

Autoritățile locale asigură că statutul de stațiune nu va afecta farmecul natural al zonei. Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, a declarat: „Nu vor găsi, în primul rând, blocuri sau hoteluri cu zeci de etaje, zgârie-nori și așa mai departe. Vom menține aceleași tipuri de clădiri.”

În 2012, comuna avea doar patru pensiuni. În prezent, numărul acestora a ajuns la 46.

În aceeași hotărâre, Guvernul a aprobat și declararea a patru alte zone din județele Călărași, Gorj, Caraș-Severin și Argeș drept stațiuni turistice de interes local.

Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ
Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ
Cei mai mulți dintre locuitorii Capitalei cred că este bine să se organizeze cât mai repede alegerile pentru primărie, reiese dintr-un sondaj Avangarde. Sondajul a urmărit și intențiile de...
Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit sâmbătă cum a reușit să evite încorporarea în perioada în care serviciul militar era obligatoriu în România. Moșteanu a...
#Dobrogea, #statiune turistica, #vacanta romania , #stiri vacanta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut
  2. Povestea bătrânului care la 82 de ani lucrează ca agent imobiliar, dar și operator de motostivuitor: "Nu am niciun plan să mă pensionez. Va trebui să mă scoată cu forța"
  3. Trei nutriționiști au fost întrebați care este cea mai sănătoasă făină: toți au spus același lucru
  4. June Lockhart a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița a avut o carieră cinematografică impresionantă
  5. 3 zodii care atrag câștiguri financiare importante în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie
  6. Șapte sfaturi pentru a rămâne sănătos pe timp de iarnă. Ce alimente se recomandă să consumi
  7. Horoscop zilnic. Duminică, 26 octombrie. Zodia care ar trebui să-și stabilească cu atenție prioritățile
  8. Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu cinci ani
  9. S-a furat acoperișul vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta a Austriei. Apel pentru strângerea fondurilor necesare reparațiilor VIDEO
  10. Cât de greu este să fii străin în România. Povestea unui expat care a cunoscut succesul la noi în țară. „Am învățat limba română pe stradă, în piață, râzând cu oamenii”