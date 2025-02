Un chirurg a slăbit 25 de kilograme în doar 42 de zile. Planul care l-a ajutat să-și atingă scopul FOTO

Un medic din China a reușit „imposibilul” după ce a slăbit 25 de kilograme în doar 42 de zile, înainte de a câștiga o serie de premii la un concurs de culturism.

Wu Tiangen, de 31 de ani, a fost singurul doctor care a participat la concursul de fitness și culturism Tianrui Cup, desfășurat în luna ianuarie 2025, potrivit South China Morning Post.

Wu are o înălțime de 182 de cm și 73,5 kg. A câștigat titilurile de campion la categoriile newcomer și fit models, dar și premiul pentru cel mai popular participant, conform organizatorului competiției, Tianrui Culture.

Wu Tiangen este chirurg la Spitalul Zhongnan al Universității Wuhan, din provincia Hubei, în centrul Chinei.

El spune că, de fapt, culturismul face parte din munca sa, pentru că se ocupă în general de pacienți obezi și că îi ajută să slăbească prin operații chirurgicale.

Medicul susține că nu a fost mereu în formă din cauza lipsei de exerciții fizice și a obiceiurilor alimentare nesănătoase. În 2023, Wu a fost diagnosticat cu un început de ficat gras, și avea 97,5 kilograme Pentru că vedea cum sănătatea lui se deteriorează, doctorul a decis să ia măsuri ca să-și poată păstra sănătatea.

Wu Tiangen și-a creat un plan pentru a „scăpa de grăsime și a crește masa musculară” într-o perioadă scurtă de timp. Planul includea exerciții fizice de cel puțin două ore pe zi și 6 ore de somn.

