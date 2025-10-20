Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down

O doctoriță din Franța va trebui să plătească unor părinți despăgubiri de aproape 300.000 de euro, pentru că nu a reușit să depisteze Sindromul Down la un făt.

Mama copilului a fost nevoită să-și întrerupă cariera timp de patru ani, iar tatăl a renunțat și el la o parte din muncă.

Cei doi au pierdut zeci de mii de euro ca să poată avea grijă de copil, potrivit Le Parisien.

Consecințele unei erori medicale

Potrivit experților, copilul a fost diagnosticat cu Sindromul Down la naștere, chiar dacă semnele puteau fi observate încă de la prima ecografie de sarcină.

Această anomalie cromozomială conduce la diferite grade de deficiență fizică și intelectuală, dar și la probleme asociate și este una dintre afecțiunile ce le permit părinților să solicite o întrerupere de sarcină până la termen.

După naștere, părinții s-au adresat comisiei de conciliere și despăgubire a accidentelor medicale, care a constatat responsabilitatea medicului.

S-a decis ca medicul să plătească părinților despăgubiri de aproape 300.000 de euro, pentru că aceștia au fost nevoiți să-și reducă programul de lucru pentru a avea grijă de copil. Mama și-a luat concediu parental de la naștere până când copilul a împlinit 4 ani.

După 4 ani, mama și-a reluat activitatea profesională, dar într-un post cu jumătate de normă și mai puțin calificat, lucru care a dus la o pierdere de venituri de aproximativ 32.000 de euro. Și tatăl a pierdut aproximativ 88.000 de euro pentru a putea avea grijă de cel mic.

Ads

Curtea de Casație a decis că „prejudiciul părinților care au dreptul la despăgubire (…) poate include pierderi de câștiguri profesionale și consecințe asupra carierei atunci când aceștia sunt constrânși, pentru a se ocupa de copilul lor cu handicap, să își înceteze sau să își modifice activitatea profesională”.

Condițiile legale pentru avort în Franța

Legea din Franța permite avortul voluntar până în săptămâna a 14-a de sarcină fără a cere justificări, o procedură complet gratuită prin sistemul de sănătate publică.

După acest termen, regulile se schimbă. Întreruperea de sarcină este permisă doar în cazuri excepționale, inclusiv dacă diagnosticul prenatal indică o anomalie gravă a fătului cum ar fi Sindromul Down, ce pune în pericol sănătatea fizică și psihică a mamei.

Ca să beneficieze de întreruperea sarcinii după 14 săptămâni pe aceste motive, pacientul are nevoie de confirmarea diagnosticului de către o echipă medicală multidisciplinară (obstetrician, genetician, pediatru, psiholog).

Echipa evaluează situația medicală și sprijină decizia femeii, care trebuie să-și dea acordul informat. Apoi, procedura este supravegheată medical pentru a proteja sănătatea mamei și a fătului până la momentul intervenției.​

Avortul după confirmarea unei boli genetice grave ca Sindromul Down se încadrează în practica avortului terapeutic și face parte din drepturile garantate ale femeilor din Franța.

Ads