Noi detalii șocante în dosarul Sf. Pantelimon. Doctorițele reduceau oxigenul din ventilatoare, pe lângă doza mică de noradrenalină

Noi informații explozive au ieșit la iveală în ancheta privind moartea unor pacienți la Spitalul Sf. Pantelimon, dezvăluind că doctorițele acuzate de omor nu doar că au redus doza de noradrenalină, dar au scăzut și nivelul de oxigen din ventilatoare, arată Antena 3 CNN. Această practică a fost identificată ca fiind posibilă cauză a deceselor pacienților.

În urma audierilor, s-a stabilit că asistentele medicale și medicii implicați în caz au micșorat doza de noradrenalină de la 15 ml la 1 ml, ceea ce a dus la deteriorarea stării pacienților. De asemenea, asistentele audiate au confirmat că nivelul oxigenului din ventilatoare a fost redus, ceea ce a putut accelera decesul pacienților.

Aceste dezvăluiri subliniază gravitatea situației și indică faptul că măsurile luate de personalul medical implicat în caz au fost extrem de periculoase. Doctorițele în cauză sunt acum arestate preventiv și sunt investigate pentru responsabilitatea lor în acest scandal de malpraxis.

O femeie a povestit pentru Antena 3 CNN că tatăl ei a fost tratat de una dintre doctorițele arestate preventiv. Ea spune că după mai multe săptămâni de spitalizare, bărbatul a fost mutat în salonul în care, potrivit anchetatorilor, erau duși pacienții care erau "de lăsat".

"El a fost în salonul numărul cinci în primele trei, patru săptămâni și pe data de 16 mai l-am găsit în salonul șase. În acel moment am simțit că ceva nu este în regulă.

El, fiind un pacient cu leziune craniană, era în comă, în schimb avea foarte multe reflexe. A fost intubat toată perioada internării, dar când l-au mutat în salonul șase s-a simțit că în acel moment l-au tras cumva pe dreapta, adică cumva se aștepta sfârșitul, care a și venit.

Spre exemplu, nici termometrul nu funcționa pe acel aparat unde era conectat, am cumpărat și termometru. Într-o zi toată lumea avea temperatură și chiar s-a scuzat asistenta că nu și-a dat seama că are temperatură, au venit cu gheață, am văzut că nu-i scade temperatura, am stat un pic mai mult la el.

Înțeleg că a fost una dintre doctorițele arestate preventiv, foarte bună, foarte blajină. Îmi spunea doar atât: că starea este extrem de gravă. O întrebam de infecția de la plămân și îmi spunea aceasta este ultima noastră problemă, că o tratează cu antibiotice. L-au tras pe dreapta și au așteptat să moară, nu i-au dat nicio șansă", a povestit femeia.

