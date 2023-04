Conducătorul unui mic grup de discuţii de jocuri online pe care s-au divulgat în ultimele luni documente clasificate americane este un membru al aripii de informaţii a Gărzii Naţionale Aeriene din Massachusetts, Jack Teixeira, în vârstă de 21 de ani, potrivit unor documente şi interviuri analizate de cotidian, dezvăluie The New York Times (NYT).

Jack Teixeira a condus grupul privat online Thug Shaker Central, în care 20-30 de persoane, majoritatea bărbaţi tineri şi adolescenţi, se întâlneau să discute despre arme de foc, memeuri rasiste şi jocuri video.

Doi oficiali au confirmat NYT că anchetatorii vor să discute cu aviatorul Teixeira despre divulgarea documentelor guvernamentale pe acest grup privat online.

Potrivit Reuters, acesta va fi arestat joi la Massachusetts.

Unul dintre oficiali declară că tânărul ar putea deţine informaţii relevante pentru anchetă.

NEW: Bellingcat's @AricToler worked with the @nytimes to uncover a trail of digital evidence that appears to identify Jack Teixeira, a 21-year-old Air National Guardsman, as the leader of an online gaming chat group where US intelligence documents leaked https://t.co/pn0jCyMcPB