Planurile noului ”patron” al închisorii Doftana: ”Tot ce se va consuma acolo vor fi produse bio”

Omul de afaceri Mohammad Murad, care a cumpărat penitenciarul Doftana din comuna prahoveană Telega, a anunțat că doreşte să o transforme într-un complex hotelier cu 1.000 de locuri.

El a menţionat că investiţia se ridică la 25 de milioane de euro.

“Am văzut în ultimele zile foarte multe comentarii şi pozitive, şi negative, la ultima achiziţie, ultima încercare de a redeschide zona Prahovei. A fost organizată o licitaţie referitoare la închisoarea Doftana. Am exprimat dorinţa de a face o investiţie amplă acolo. Acest lucru îl fac de peste 20 de ani, unde sunt active lăsate în paragină, care au fost şi reprezintă nişte simbolurile ale istoriei României. Nu ştiam foarte multe despre închisoarea Doftana, am citit. Chiar dacă au fost nişte simboluri un pic mai negative, că e vorba de o puşcărie, ştiţi foarte bine că acolo au fost închişi, Ceauşescu, Gheorghiu-Dej, zona are foarte multă istorie. Eu cred că nu există o afacere durabilă dacă nu are în spate istorie”, a declarat Murad, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că închisoarea va fi transformată într-un complext hotelier cu peste 1.000 de locuri de cazare.

Vom face cel mai mare centru de conferinţe din România, cu peste 1.000 de locuri de cazare, primul complex hotelier destinat conferinţelor. Tot ce se va consuma acolo vor fi produse bio. Zona este atractivă pentru oameni şi are multe avantaje, unul din ele este apropierea de Bucureşti, e la o oră de Bucureşti. E un peisaj superb. Suntem gata pregătiţi să investim. Investiţia se va ridica în prima fază la 25 milioane de euro, urmând sa fie extinsă dacă e nevoie”, a mai anunţat omul de afaceri.

Afacerea a fost parafată în urma unei licitații publice organizat de proprietarul penitenciarului, primăria Comunei Telega, în data de 30 mai 2022. Potrivit contractului, câștigătorul va prelua imobilele și terenul aferent pentru o perioadă de 49 de ani.

Construit în anul 1894 (1896 după unele surse), la ordinul regelui Carol I, penitenciarul Doftana a devenit loc de detenție inițial pentru tâlharii de rând care erau trimiși în ocna de sare, iar ulterior aici au fost deținuți liderii comuniști, inclusiv Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Gheorghiu Dej, Ilie Pintilie, dar și legionarii Corneliu Zelea Codreanu și Horia Sima. Penitenciarul a fost închis după cutremurele din anii 40, când clădirea a fost serios afectată, ulterior fiind transformat în muzeu.

Abandonată după anii 90, clădirea penitenciarului Doftana a devenit o ruină, plafonul imobilului prăbușindu-se sub greutatea zăpezii. Distrugerile provocate de trecerea timpului au fost completate de mâna omului, multe dintre zidurile din cărămidă fiind transformate în sursă de câștig pentru hoții locali, care au furat de acolo tot ceea ce se putea valorifica pe piața neagră.

Chiar și așa în ruină, clădirea penitenciarului a fost o atracție pentru oamenii de afaceri interesați să preia clădirea și terenul pentru o clinică medicală, centru de recuperare și chiar complex sportiv. Zeci de ani de zile intențiile oamenilor de afaceri nu s-au concretizat, întrucât imobilul central al penitenciarului este monument istoric din clasa A (valoare națională și internațională), iar preluarea în concesiune nu permite dărâmarea ruinelor, ci conservarea lor.

Investitorul, obligat să păstreze specificul unei clădiri penitenciar

Inclusiv Mohammad Murad este obligat prin caietul de sarcini să păstreze, să consolideze, să conserve și să restaureze clădirea penitenciarului, transformând o parte din ea în muzeu dedicat comunismului. Pentru acest capitol din contractul de concesionare, muzeul Doftana, omul de afaceri va cheltui zece milioane de euro.

Alte 15 milioane de euro vor fi cheltuite pentru amenajarea unui complex turistic, cu precizarea că viitorul hotel trebuie să respecte elementele de arhitectură originale, nefiind permisă nici măcar demontarea ”elementelor de finisaj care amintesc de programul de arhitectură de penitenciar” sau a elementelor din metal, conform caietului de sarcini.

Pe lângă cele 25 de milioane de euro care vor fi investite la penitenciarul Doftana, concesionarul va plăti anual primăriei Telega o redevență în valoare de 110.000 de lei, în două tranșe.

