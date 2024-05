Dogeverse este următorul memecoin care va fi listat pe piața criptomonedelor

Criptomoneda meme Dogeverse este pregătită să treacă la următoarea etapă de dezvoltare pe piața crypto. După înregistrarea unei sume considerabile în perioada de pre-vânzare, creatorii platformei sunt pregătiți să listeze memecoin-ul pe blockchain-uri.

Au rămas zile numărate până la listarea pe piață a memecoin-ului Dogeverse

Dogeverse se află încă în perioada de pre-vânzare, dar nu a mai rămas mult până la următoarea fază. În doar o săptămână, acesta va fi disponibil pe piața criptomonedelor, iar investitorii care au cumpărat token-uri DOGEVERSE le vor primi la fel de curând.

Dezvoltatorii au anunțat că începând cu 3 iunie prețul token-urilor va crește considerabil. Acum, fiind încă în pre-vânzare, un token poate fi achiziționat cu 0,00031 USD. Viitorul preț al DOGEVERSE rămâne incert, dezvoltatorii neoferind informații concrete. Cu toate acestea, unii experți anticipează o creștere semnificativă.

Pe rețelele de socializare ale Dogeverse, creatorii vorbesc în continuu despre modul în care listarea va afecta prețul token-ului. Utilizatorii se așteaptă la o creștere bruscă a valorii DOGEVERSE odată cu listarea pe piață, analogic memecoin-ului Book of Meme, a cărui preț a crescut substanțial după listare. Dacă criptomoneda are un succes deosebit în etapa de pre-vânzare, prețul după listare are potențialul de a se mări.

Persoanele care nu s-au decis încă să cumpere DOGEVERSE, sunt îndemnați să profite de prețul avantajos al acestuia. Odată cu achiziția token-urilor, investitorii vor beneficia de caracteristicile criptomonedei și anume: câștigul pasiv, posibilitatea transferului între mai multe blockchain-uri, dar și accesibilitatea sporită, pe care proiectul o oferă deținătorilor de token-uri.

Se speculează că Dogeverse ar putea fi următoarea criptomonedă meme care va uimi piața. Rămâne de văzut cum se va prezenta aceasta în următoarea etapă și care va fi, în continuare, percepția pasionaților crypto despre Dogeverse.

Care pot fi urmările pentru DOGEVERSE odată cu listarea proiectului pe piață

Dogeverse se pregătește să cucerească lumea memecoin-urilor după listarea sa pe blockchain-uri. Prețul său actual poate cunoaște o schimbare radicală. Acest lucru este posibil datorită prețului mic din pre-vânzare, dar și a cerinței sporite din partea investitorilor.

Numărul total al token-urilor disponibile este de 200 de miliarde, dar acestea se pot reduce din cauza blocării token-urilor de către investitori, care primesc, la rândul lor, recompense. Capitalizarea totală a acestora fiind egală cu 62 milioane de dolari, cifra fiind una mică, în comparație cu cea înregistrată de memecoin-urilor Pepe și Bonk.

Dacă prețul DOGEVERSE va crește de 10 ori, față de prețul actual de pre-vânzare, de la 0,00031 USD la 0,0031 USD, valoarea totală a tuturor token-urilor ar depăși 620 de milioane USD. Odată ce numărul token-urilor ar putea să scadă, această sumă a capitalizării pare una promițătoare.

Totodată, dacă s-ar înregistra o creștere a prețului până la 0,005 USD, aceasta ar duce la o capitalizare a token-urilor de 1 miliard USD, fiind o etapă semnificativă pentru criptomonedă. Această creștere ar putea transforma modul în care este privit memecoin-ul Dogeverse, atrăgând un număr mare de noi investitori timpurii.

Youtuber-ul Jacob Bury a menționat că vede în memecoin-ul Dogeverse un potențial de creștere înzecit, datorită tehnologiei de transmitere a token-urilor între blockchain-uri și avantajele pe care le primesc utilizatorii în urma utilizării acesteia.

Odată cu listarea sa, memecoin-ul Dogeverse are ambiția de a deveni un adevărat concurent pentru celelalte memecoin-uri.

Pe care blockchain-uri va fi disponibil Dogeverse?

Dogeverse are ca scop să ofere cât mai multe facilități investitorilor timpurii în procesul de achiziție al token-urilor. Din acest motiv dezvoltatorii proiectului au decis să-l facă disponibil pe mai multe blockchain-uri concomitent.

Memecoin-ul va fi listat pe Ethereum, Solana, Base, Polygon, Avalanche și BNB. Odată cu listarea oficială a Dogeverse pe piață, utilizatorii vor putea transfera token-urile DOGEVERSE între aceste blockchain-uri. Procesul va avea loc datorită protocoalelor de tip bridge, cele ca Wormhole.

De exemplu, dacă un investitor dorește să afle despre oportunitățile financiare din interiorul blockchain-ului Solana, dar deține DOGEVERSE doar pe Ethereum, poate să o facă fără a cumpăra token-ul pe Solana. Creatorii platformei permit realizarea transferului token-urilor între cele 6 blockchain-uri fără acțiuni sau achiziții suplimentare.

De la începutul primei etape de dezvoltare a memecoin-ului, s-au adunat peste 15 milioane de dolari. Decizia utilizatorilor de a investi pare a fi alimentată și de posibilitatea de a câștiga un venit pasiv în urma achiziției token-urilor. Venitul pasiv poate alea loc datorită protocolului de mizare al token-urilor. Câștigurile pasive pot fi generate prin blocarea tokenurilor Dogeverse achiziționate anterior. Astfel, investitorii pot obține profituri anuale de aproximativ 51%.

Dogeverse își propune să fie primul memecoin disponibil pe mai multe blockchain-uri, iar acest lucru adaugă plus valoare imaginii platformei. Investitorii timpurii par interesați de decizia dezvoltatorilor, iar suma investițiilor din pre-vânzare demonstrează atractivitatea proiectului pentru pasionații crypto.

