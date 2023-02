Show de senzație în Qatar, la turneul WTA. Două tenismene de top au jucat în portul din Doha FOTO

Turneul WTA de 500 de puncte de la Doha (Qatar), programat în această săptămână, a fost prefațat într-o manieră inedită de două dintre vedetele competiției, americancele Jessica Pegula și Sofia Kenin.

Astfel, Jessica Pegula (4 WTA), cap de serie 2 în Qatar, și conaționala Sofia Kennin, câștigătoare la Australian Open în 2020, au schimbat câteva mingi pe un teren amplasat în portul din Doha.

Peisajul a fost unul mirific, cu o navă de croazieră care poate fi admirată în apropierea suprafeței de joc.

Yesterday our two lovely 🇺🇸 players @SofiaKenin & @JLPegula had a chance to visit the Old Doha Port 🚢 and play a friendly match with a mesmerizing view! 🌅 #wta #qteo2023 pic.twitter.com/xaFqC9jaeH